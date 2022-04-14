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    • Ekonomi
    • 14.04.2022 07:00
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    • 14.04.2022 07:00
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    Türkiye'den G20'ye ihracat damgası! Son 19 ayın 17’sinde rekor kırıldı

    Türkiye’nin 2021 büyümesinin yaklaşık yarısını sağlayan ihracatta rekor serisi hız kesmiyor. Pandemi sonrasında, Eylül 2020’den Mart 2022’ye kadar olan son 19 ayın 17’sinde aylık bazda ihracat rekoruna imza atıldı. İhracatın lokomotifliğini üstlenen sanayi sektöründe çarkların son sürat dönmeye devam etmesi ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentilerini de yukarı çekiyor. Türkiye sanayi üretiminde şubat ayında G20 ülkeleri arasında aylık bazda artışta birinci, yıllık bazda artışta ise ikinci sırada yer aldı.

    İhracatta son 19 ayın 17’sinde rekor kırıldı

    Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline gelen ve geçen yılki yüzde 11'lik büyümenin yarısına yakınını sağlayan ihracatta rekor serisi hız kesmiyor. Martta 22.7 milyar dolarla en yüksek aylık rakama ulaşılırken, 60.3 milyar dolarla da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansı yakalandı. 12 aylık ihracat ise 235.6 milyar dolara çıktı. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre Eylül 2020'den Mart 2022'ye kadar olan son 19 ayın 17'sinde aylık bazda ihracat rekoru kırıldı.

    EKONOMİYİ SIRTLIYOR
    Pandemi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte belirginleşen Türkiye'nin tedarik üssü olma yolundaki gelişmeler ihracata neredeyse her ay rekor kırdırırken, bu durum sanayiye de yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre şubatta aylık bazda yüzde 4.4, yıllıkta ise yüzde 13.3 arttı. İhracatın lokomotifliğini üstlenen sanayi sektöründe çarkların son sürat dönmeye devam etmesi ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentilerini de yukarı çekiyor. Türkiye sanayi üretiminde şubat ayında G20 ülkeleri arasında aylık bazda artışta birinci, yıllık bazda artışta ise ikinci sırada yer aldı.

    SANAYİ LOKOMOTİF OLDU
    Sanayi sektörü, Ocak-Mart 2022'de ihracatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.8 artırarak 45 milyar 247 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek rakamına imza attı. Sektörün Türkiye'nin ihracatı içindeki payı da yüzde 75.1 oldu. Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 12'sinin ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı. Sanayi bünyesindeki alt sektörlere en fazla talep Avrupa ülkelerinden geldi.

        33 ÜLKEDE REKOR KIRILDI
        Martta 47 bin 981 firma ihracat gerçekleştirirken, bin 986 firma ilk kez yurtdışı satışı yaptı. İhracat yapan şirket sayısı 100 bini geçti. 20 sektör ihracatını artırırken, ihracat gerçekleştirilen 218 ülkeden 159'unda artış sağlandı. İl bazında ise 61 şehir ihracatını artırırken, 18 ilin rekor kırdığı dikkat çekti. İhracat miktar bazında ise yüzde 6 artarak 15.7 milyon tona ulaştı. 63 ülke ve bölgeye toplam 9.8 milyar TL tutarında Türk Lirası ihracat yapıldı. Aralarında ABD, İsrail ve Almanya'nın da bulunduğu 33 ülkeye ihracatta rekor kırıldı. Birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1.45 dolara yükseldi.

        9 ŞEHİR MİLYAR DOLARI GEÇTİ
        İlk çeyrekte ülke genelindeki 81 ilden 64'ü ihracatını artırırken, 6 ilde düşüş tek hanede kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Ocak-mart döneminde en yüksek ihracatı 24 milyar dolarla İstanbul yaparken, İstanbul'u, 4.8 milyar dolarla Kocaeli, 3.9 milyar dolarla Bursa ve 3.4 milyar dolarla İzmir takip etti. Ocak-mart döneminde 9 kentin ihracatı 1 milyar doları aştı. İlk 10 arasında ihracatı düşen tek il yüzde 2,47 ile Sakarya oldu. İlk 20'de bulunan diğer iller Mersin, Konya, Kayseri, Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Samsun, Mardin ve Eskişehir olarak sıralandı.

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        Haberler Ekonomi Türkiye'den G20'ye ihracat damgası! Son 19 ayın 17’sinde rekor kırıldı
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