Türkiye'den G20'ye ihracat damgası! Son 19 ayın 17’sinde rekor kırıldı

9 ŞEHİR MİLYAR DOLARI GEÇTİ

İlk çeyrekte ülke genelindeki 81 ilden 64'ü ihracatını artırırken, 6 ilde düşüş tek hanede kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Ocak-mart döneminde en yüksek ihracatı 24 milyar dolarla İstanbul yaparken, İstanbul'u, 4.8 milyar dolarla Kocaeli, 3.9 milyar dolarla Bursa ve 3.4 milyar dolarla İzmir takip etti. Ocak-mart döneminde 9 kentin ihracatı 1 milyar doları aştı. İlk 10 arasında ihracatı düşen tek il yüzde 2,47 ile Sakarya oldu. İlk 20'de bulunan diğer iller Mersin, Konya, Kayseri, Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Samsun, Mardin ve Eskişehir olarak sıralandı.

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