Türkiye'den G20'ye ihracat damgası! Son 19 ayın 17’sinde rekor kırıldı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline gelen ve geçen yılki yüzde 11'lik büyümenin yarısına yakınını sağlayan ihracatta rekor serisi hız kesmiyor. Martta 22.7 milyar dolarla en yüksek aylık rakama ulaşılırken, 60.3 milyar dolarla da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansı yakalandı. 12 aylık ihracat ise 235.6 milyar dolara çıktı. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre Eylül 2020'den Mart 2022'ye kadar olan son 19 ayın 17'sinde aylık bazda ihracat rekoru kırıldı.
EKONOMİYİ SIRTLIYOR
Pandemi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte belirginleşen Türkiye'nin tedarik üssü olma yolundaki gelişmeler ihracata neredeyse her ay rekor kırdırırken, bu durum sanayiye de yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre şubatta aylık bazda yüzde 4.4, yıllıkta ise yüzde 13.3 arttı. İhracatın lokomotifliğini üstlenen sanayi sektöründe çarkların son sürat dönmeye devam etmesi ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentilerini de yukarı çekiyor. Türkiye sanayi üretiminde şubat ayında G20 ülkeleri arasında aylık bazda artışta birinci, yıllık bazda artışta ise ikinci sırada yer aldı.
SANAYİ LOKOMOTİF OLDU
Sanayi sektörü, Ocak-Mart 2022'de ihracatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.8 artırarak 45 milyar 247 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek rakamına imza attı. Sektörün Türkiye'nin ihracatı içindeki payı da yüzde 75.1 oldu. Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 12'sinin ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı. Sanayi bünyesindeki alt sektörlere en fazla talep Avrupa ülkelerinden geldi.