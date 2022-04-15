Çiftçi fahiş fiyatlara isyan etti: Yük bizde para aracıyla markette!

Sebze-meyve fiyatlarında, ekonomik ya da mevsimsel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışları yaşandı. 1 kilo domatesin fiyatı 19 lira, 1 kilo biberin fiyatı 30 lira, 1 kilo limonun fiyatı 9 liraya dayandı. Sebze ve meyvelerdeki bu artışlar mercek altına alındı.
YÜZDE 400'E VARAN ARTIŞ
Antalya'da çiftçilerin ortalama 4 TL'ye sattığı domates, üretici halinden 5 TL'ye yola çıkıyor. Aynı şekilde üretici halinde, salatalık 6 TL, limon 2 TL'den büyük şehirlere doğru yola çıkıyor. Fiyat artışları da bu 700 kilometrelik yolculukla birlikte başlıyor.
Antalya'da çiftçiden ürünleri alan komisyoncular ve marketler, İstanbul'da fahiş karlarla satış yapıyor. İyi bir domates, İstanbul halinde 12-16 TL arasında, markette ise 19 TL'ye satılıyor. Üreticinin 5 TL'ye sattığı salatalık, İstanbul Sebze Hali'nde 9 TL, markette ise 14 TL'ye satılıyor.
Yine üreticiden 1 TL'ye alınan limon, İstanbul Sebze Hali'nde 6 TL'ye mutfağa ise 9 TL'ye giriyor. Diğer meyve-sebzelerde de rota değişmiyor. Yani Antalya'dan çıkan ürünler en az yüzde 250-400 arası zam yemeden mutfağa girmiyor.