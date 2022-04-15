Çiftçi fahiş fiyatlara isyan etti: Yük bizde para aracıyla markette!



VATANDAŞ UCUZ YESİN

Antalyalı çiftçi Osman Güren ise vatandaşa sebze ve meyvenin pahalı satılmasında kendilerinin suçu olmadığını söyledi. Çiftçi olarak fiyatları kendilerinin belirlemediklerini de belirten Güren, "Fiyatlar halde günlük, saatlik belirleniyor. Fiyat belirlemek bizim işimiz değil. Arz - talep dengesi. Ancak sabah halde sattığım domatesi bir gün sonra İstanbul'da markette pazarda 5-6 katına satıldığını görünce biz bile bu fiyatlara inanamıyoruz" diye konuştu.



KİLODA 60 KURUŞ FİYAT EKLENİYOR

Ambarcı Hüseyin Akdağ ise Antalya merkezden İstanbul'a TIR'ların 13 bin liraya gittiğini söyledi. Bu fiyat ile ürünlere kilo başına 60 kuruş ek ücret bindiğini de belirten Akdağ, "Alanya ve Kumluca'dan çıkan TIR'larda ise kilo başına binan ücret 1 lirayı buluyor" diye konuştu.