Sözleşmeli çalışanlara kadro müjdesi: 530 bin sözleşmeli memur için kadro, ücret, tayin gündemde

Örneğin, 20 yılın üzerinde çalışan, bütün işlere vakıf bir sözleşmeli memur imzayı bir yılda amir olan genç bir memura attırmak durumunda kalıyor. Yapılacak düzenleme ile kadroya geçecek donanımlı, tecrübeli sözleşmeli memurların da imza yetkisi olacak. Geçen yıl sözleşmeli sağlık çalışanların sosyal hakları salgın süreci de dikkate alınarak düzeltildi. Diğer sözleşmeli memurların yaşadığı bu sorunların da ek gösterge düzenlemesiyle birlikte tamamlanması hedefleniyor.