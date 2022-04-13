Marketlerin kilosunu 25 liraya sattığı domateste kim ne kadar kazanıyor? İşte vurgunu ifşa eden tablo

Ahlak ve etikten uzak bir ticaret anlayışı yürüten zincir marketler büyük karlar elde etmek adına vatandaşın canını yakıyor, kendileri kısa sürede fahiş karlar elde etmek için piyasayı allak bullak ederek gıda fiyatlarını dopingliyor.
Bunun en net örneklerinden bir tanesi de domates! Sabah yazarı Dilek Güngör, domatesin tarladan sofraya yolculuğunu kaleme aldı, vurgunu ifşa etti. Marketlerin ceza dinlemediğini belirten Güngör, "fahiş fiyat uygulayan markete kapatma cezası verilsin" çağrısında bulundu.
Güngör'ün yazısı şöyle:
Herkes tarladan sofraya gelene kadar katlanan meyve-sebze fiyatlarını konuşuyor. Arada fırsatçı var mı? Kim kazanıyor, kim kaybediyor? Marketçi mi suçlu aracı mı? Otobanların ücreti fiyatları ne kadar artırıyor? Antalya'dan İstanbul'a gelene kadar hangi kalemler ücreti belirliyor?
Çoğumuzun zihnindeki sorular bunlar... Bu işle uğraşan bir üreticiden hesabı istedim. Antalya'dan çıkan 1 kilogramlık domatesin üzerinde hangi maliyet kalemleri var?
Bugün market rafında 23-25 TL arasında olan domates Antalya haline 10 TL'den giriyor. Buna rüsum, işçilik, kutu, ambalaj, kira-elektrik gibi masraflar eklendiğinde çıkışı 12.90 TL'yi buluyor.
Yani üreticiden tüccarın alarak 10 TL'ye hale getirdiği domatese Antalya'da 2.90 TL ekleniyor. Daha sonra bir kilo domatesin İstanbul yolculuğu başlıyor.
Hani hep tartışılan otoban maliyeti var ya…
1 kilogram domates için 1 TL…
Buna TIR şoförünün maaşından yakıt parasına ve otoban ücretine kadar her şey dahil…
Bu nakliye ücreti de eklendiğinde bir kilogram domates İstanbul haline 13.90 TL'ye girmiş oluyor. Tabii, orada da hamaliye ve kâr ekleniyor. Bu da 1.10 TL… Yani İstanbul Hal Çıkışı 10 TL'lik domatesin 15 lira…
Peki markette ne kadara alıyoruz?
23-25 TL… Hatta daha da pahalıya satan var. 'Marketçi kâr etmeyecek mi, masrafı yok mu?' diyebilirsiniz.
Elbette...
Amaaa…
Tabloda bir tuhaflık var…