👉Evde bakım bakım parası yattı mı SORGULA! 15 Nisan Cuma Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

15 Nisan Cuma Evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde! Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Nisan ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde de ödemelerin yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki Evde bakım bakım parası yattı mı? Evde bakım bakım maaşı nasıl alınır? İşte yanıtları...

EVDE BAKIM BAKIM PARASI YATTI MI?

Evde bakım maaşları her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Ayın 30'una kadar tüm ödemeler tamamlanmış oluyor. Hesaplarınızı sık sık kontrol ederek maaşınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

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EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

Daha önce 1.797,95 TL tutarındaki maddi destek artık 2.292,02 lira olarak ödeniyor.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.