👉Evde bakım bakım parası yattı mı SORGULA! 15 Nisan Cuma Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

15 Nisan Cuma Evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde! Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Nisan ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde de ödemelerin yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki Evde bakım bakım parası yattı mı? Evde bakım bakım maaşı nasıl alınır? İşte yanıtları...
EVDE BAKIM BAKIM PARASI YATTI MI?
Evde bakım maaşları her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Ayın 30'una kadar tüm ödemeler tamamlanmış oluyor. Hesaplarınızı sık sık kontrol ederek maaşınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.
👉E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI
EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?
Daha önce 1.797,95 TL tutarındaki maddi destek artık 2.292,02 lira olarak ödeniyor.
Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.
EVDE BAKIMA AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?
Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.
Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir.
18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 durumun bulunması gerekiyor:
1) Bakıma muhtaçlık kriteri,
2) Gelir kriterlerinin uygun olması,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası alabilmek için hane halkının tüm net geliri toplanır ve engelli kişi de dahil edilerek hane halkı sayısına bölünür. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılır.