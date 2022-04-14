'2021- 2022 balıkçılık av sezonu yasağı yarın başlıyor! Kurallara uymayanlar ceza yağdı: 27 milyon 597 bin lira

Tarım ve Orman Bakanlığı, '2021-2022 balıkçılık av sezonu yasağı'nın yarın tüm denizlerde başlayacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, '2021-2022 balıkçılık av sezonu yasağı' endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için (gırgır ve trol av araçları ile yapılan avcılık) tüm denizlerde yarın başlayacak. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Balıkçılar, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2022'de ağlarını atacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf olup, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.
193 BİN 608 DENETİM YAPILDI
Yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yapan bakanlık, 2021 yılında toplam 193 bin 608 denetim gerçekleştirdi, kaçak avcılıkla elde edilen 1061 ton su ürününe el konuldu, 6 bin 798 kişi ve iş yerine 27 milyon 597 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurallara uygun avlanmayan 152 gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi.
Yarından itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.