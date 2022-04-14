'2021- 2022 balıkçılık av sezonu yasağı yarın başlıyor! Kurallara uymayanlar ceza yağdı: 27 milyon 597 bin lira

193 BİN 608 DENETİM YAPILDI

Yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yapan bakanlık, 2021 yılında toplam 193 bin 608 denetim gerçekleştirdi, kaçak avcılıkla elde edilen 1061 ton su ürününe el konuldu, 6 bin 798 kişi ve iş yerine 27 milyon 597 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurallara uygun avlanmayan 152 gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi.

Yarından itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.