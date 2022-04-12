SON DAKİKA! ABD'de enflasyon krizi! Son 41 yılın zirvesinde! Yine yükseldi

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 8,4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda beklenti ise yüzde 1,2 olarak belirlenmişti.

Şubat ayında ABD'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,9 olmuştu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,8 olarak kaydedilmişti.