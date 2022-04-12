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    • Ekonomi
    • 12.04.2022 15:34
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    • 12.04.2022 15:42
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    SON DAKİKA! ABD'de enflasyon krizi! Son 41 yılın zirvesinde! Yine yükseldi

    Son dakika haberine göre küresel piyasaların merakla beklediği ABD'nin enflasyon verisi açıklandı. ABD'de mart ayında enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 8,5'e yükseldi.

    ABD’de enflasyon krizi! Son 41 yılın zirvesinde

    ABD'de Mart ayında enflasyonda Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri izlendi.

    Ülkede Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti. Böylelikle 41 yıllık zirve yenilenmiş oldu.

    Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 8,4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda beklenti ise yüzde 1,2 olarak belirlenmişti.

    Şubat ayında ABD'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,9 olmuştu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,8 olarak kaydedilmişti.

    YÜKSEK ENFLASYON UYARISI GELMİŞTİ
    Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerine Beyaz Saray yönetimi de dikkat çekmişti.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Şubat ayı enflasyonunun Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle petrol fiyatlarında görülen sert sıçramayı yansıtmadığını belirtti.

        Psaki "Mart enflasyonunun Putin'in fiyat artışlarına bağlı olarak olağanüstü yüksek gelmesini bekliyoruz. Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan küresel sıkıntılar ve anormal fiyat artışları nedeniyle çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir farklılık bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! ABD'de enflasyon krizi! Son 41 yılın zirvesinde! Yine yükseldi
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