💸ABD enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? 12 Nisan 2022 ABD enflasyon verilerinin ardından dolar, altın düştü mü, yükseldi mi?

ABD ENFLASYON VERİLERİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Son dakika haberi...ABD enflasyon verileri Fed'in gelecek dönemin para politikası için önem arz ettiğinden ekonomistlerin takibinde yer alıyordu. Mart 2022 enflasyon oranı (TÜFE) açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak 1982 yılından beri en yüksek seviyesini görerek 40 yılın rekorunu kırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini ifade etmişti.