💸ABD enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? 12 Nisan 2022 ABD enflasyon verilerinin ardından dolar, altın düştü mü, yükseldi mi?

Son dakika haberine göre küresel piyasaların merakla beklediği ABD'nin enflasyon verisi açıklandı. ABD'de mart ayında enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, ABD enflasyon verileri yüzde kaç oldu? ABD'de enflasyon artarsa ne olur? ABD enflasyon rakamlarının ardından dolar, altın yükseldi mi, düştü mü?
ABD ENFLASYON VERİLERİ YÜZDE KAÇ OLDU?
Son dakika haberi...ABD enflasyon verileri Fed'in gelecek dönemin para politikası için önem arz ettiğinden ekonomistlerin takibinde yer alıyordu. Mart 2022 enflasyon oranı (TÜFE) açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak 1982 yılından beri en yüksek seviyesini görerek 40 yılın rekorunu kırdı.
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini ifade etmişti.
ALTIN DOLAR ANLIK FİYATLAR!
ABD'DE ENFLASYON ARTARSA NE OLUR?
ABD'de Mart ayında enflasyonda Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri izlendi.
Ülkede Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti. Böylelikle 41 yıllık zirve yenilenmiş oldu.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 8,4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda beklenti ise yüzde 1,2 olarak belirlenmişti.
Şubat ayında ABD'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,9 olmuştu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,8 olarak kaydedilmişti.