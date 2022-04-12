İkinci el araca talep patladı! Sıfır bulamayan sahibinden galeriden 2. ele yöneliyor

Önümüzdeki bayram tatili ve yaz dönemi otomotiv pazarını şimdiden hareketlendirdi. Özellikle araç kiralama şirketleri ikinci el araç talebini artırdı.
Sektör mart ayında 64 bin 267 satış olması nisan ayında beklenti oluşturdu.
Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek'in konuğu olan Otostat Yönetim Kurulu başkanı Alp Gülan değerlendirdi.
Filolar Ramazan Bayramı ve yaz tatiline hazırlanıyor. Bayilerde yeteri kadar sıfır araç bulunmadığı için bu nedenle filolar 2. el araçlara yönelmiş durumda. Gelişmeleri değerlendiren Alp Gülan, "Özellikle kısa dönem kiralamacılar için sezon başlıyor. Ramazan ortasında başlayan ve eylül ayına kadar süren hareketli geçmesini umduğumuz bir periyot var." dedi.