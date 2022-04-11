Yat tatilinde rezervasyonlar doldu taştı! Kişi başı 1 hafta tatil 3 bin liradan başlıyor





10 GÜNDE ÇÖZÜM

Arabulucular marifetiyle müzakeresi tamamlanan 2 milyon 781 bin 858 dosyanın yüzde 69'una karşılık gelen 1 milyon 930 bin 328'i tarafların el sıkışarak anlaşması ile sonuçlandı. İş uyuşmazlıklarında 2018'den itibaren uygulanan zorunlu arabuluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661'i anlaşma ile sonuçlandı ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk kapsamında anlaşma oranı yüzde 58 oldu. Uyuşmazlık dosyaları, ortalama 10 günde çözüme kavuşturuldu. Ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66'sı anlaşma ile sonuçlandı. Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculukta başarı oranı ise yüzde 53 oldu.



SANAYİ SEKTÖRÜNDEN İHRACAT REKORU

Sanayi sektörü, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı riskler, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışa karşın Ocak-Mart 2022'de 45 milyar 247 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek dış satımına imza attı. Sanayi bünyesindeki 16 sektörden 12'sinin ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı. Kimyevi maddeler ve mamulleri 7.5 milyar, hazır giyim ve konfeksiyon 5.4 milyar, çelik sektörü 5.6 milyar dolar ihracata imza attı.



KURUMLAR VERGİSİNDE 1 MİLYON MÜKELLEF

Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi sayısı ilk defa 1 milyonu aştı. Mart'ta kurumlar vergisi mükellefi sayısı geçen yılın aynı ayına göre 65 bin 741 kişi artarak 1 milyon 5 bin 416 kişi oldu. Gelir vergisi mükellefi sayısı 2 milyon 262 bin 759, gelir stopaj vergisi mükellefi 3 milyon 559 bin 113, KDV mükellefi sayısı da 3 milyon 206 bin 85 olarak belirlendi.



SATIŞLAR ARTACAK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından yaptırılan 'Yetkili Satıcı Memnuniyet' araştırmasının sonuçları açıklandı. Yetkili satıcıların yüzde 52'sinin bayiliğini yaptıkları markalardan memnun olduğu, yüzde 23'lük bölümünün ise memnun olmadığı ortaya çıktı. Yetkili satıcıların yüzde 82'si Türkiye'deki otomobil satışlarının gelecekte dünyaya oranla daha çok artacağını ancak sektör kârlılığının ise daha düşük olacağını düşünüyor. OYDER Başkanı Turgay Mersin, "OYDER olarak bu araştırmayı her yıl yenileyerek gelişmeleri takip etmeyi ve sektöre yol gösterecek bir rehber olmasını arzu ediyoruz" dedi.



YILIN OTOMOBİLİ IÇIN 7 FINALIST

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı. Finalistler Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant olarak belirlendi. OGD Başkanı Ufuk Sandık, kazanan modelin, 7 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacağını söyledi.



BORDAN 1.1 MİLYAR DOLAR

Geçen yıl 1 milyar 30 milyon dolarlık satışla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı bor ve bor ürünleri satışında, 2022'de de 1.1 milyar dolarlık satış hedefiyle yola çıkıldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bor ihracatında 2021 rakamlarında Çin'in 994 bin ton ile ilk sırada yer aldığını söyledi.

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