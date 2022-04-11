Yat tatilinde rezervasyonlar doldu taştı! Kişi başı 1 hafta tatil 3 bin liradan başlıyor

Pandemide yıldızı parlayan yat tatili bu yıl da gözde olacak. Erken rezervasyonlar artarken, fiyat yelpazesi de geniş. Sezonun hareketli başladığını belirten viravira.co'nun Kurucu Ortağı ve CEO'su Baran Yıldırım, "Geçtiğimiz yıla oranla erken rezervasyon dönemindeki satışlarda yüzde 43, satış tutarımızda ise yüzde 72 artış sağladık. Yat turizminin bu yıl reel bazda yüzde 10 büyüyeceğini öngörüyoruz" dedi. Tekne tipi ve kişi sayısına göre kiralama fiyatlarının farklılık gösterdiğini anlatan Yıldırım, şu bilgileri verdi: "Ortalama fiyatlara baktığımızda, kişi başı haftalık 3 bin liradan başlayan fiyatlarla 8 kişilik yelkenli tekne kiralanabiliyor. Haftalık kişi başı fiyat guletlerde 4 bin, katamaranlarda 5 bin 500, motoryatlarda 6 bin 500 liradan başlıyor. Gulet tipi teknelerde kaptan, mürettebat ve yakıt fiyata dahilken, yelkenli ve katamaran tipi teknelerde ekstra olarak sunuluyor. Kaptan ücreti günlük ortalama 150 euro bandında fiyatlandırılıyor. Motoryatlarda ise kaptan ve mürettebat fiyata dahil; yakıt ise ekstra olarak ücretlendiriliyor."
BAHARDA KAYAK
Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sezon devam ediyor. Ziyaretçiler, ilkbaharda yağan karla uzayan sezonda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Bu hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler pistlerin kayak için elverişli olduğunu söyledi.
UGANDA'YA CANSUYU
Cansuyu Derneği, Ramazan organizasyonları kapsamında Türkiye'de ve dünyanın mazlum coğrafyalarında yardım çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Uganda'da yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu, bölge insanına umut oldu. Jinja bölgesinde, içerisinde temel gıda malzemeleri olan Ramazan kumanyaları dağıtıldı. Bir ailenin Ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar binlerce Ugandalı muhtaca ulaştırıldı. Ayrıca imkansızlıklardan dolayı Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan 120 Ugandalı Müslümana kendi dillerinde hazırlanan Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı. Bölgedeki sıkıntıların başında gelen temiz su ihtiyacını gidermek için de çalışmalar yapan dernek, Jinja bölgesindeki kurak köylere giderek 32 temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın, Ramazan'ın bereketini ve sevincini hem yurt içinde hem de mazlum coğrafyalarda paylaşmak için titizlikle çalıştıklarını belirtti.