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    Yat tatilinde rezervasyonlar doldu taştı! Kişi başı 1 hafta tatil 3 bin liradan başlıyor

    Yat tatili için erken rezervasyonlar geçen yılı aştı. Geniş bir fiyat yelpazesi ortaya çıktı. Kişi başı 1 hafta tatilin 3 bin liradan başladığı belirtildi, İşte sizler için derlediğimiz 11 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Her fiyata tatil

    Pandemide yıldızı parlayan yat tatili bu yıl da gözde olacak. Erken rezervasyonlar artarken, fiyat yelpazesi de geniş. Sezonun hareketli başladığını belirten viravira.co'nun Kurucu Ortağı ve CEO'su Baran Yıldırım, "Geçtiğimiz yıla oranla erken rezervasyon dönemindeki satışlarda yüzde 43, satış tutarımızda ise yüzde 72 artış sağladık. Yat turizminin bu yıl reel bazda yüzde 10 büyüyeceğini öngörüyoruz" dedi. Tekne tipi ve kişi sayısına göre kiralama fiyatlarının farklılık gösterdiğini anlatan Yıldırım, şu bilgileri verdi: "Ortalama fiyatlara baktığımızda, kişi başı haftalık 3 bin liradan başlayan fiyatlarla 8 kişilik yelkenli tekne kiralanabiliyor. Haftalık kişi başı fiyat guletlerde 4 bin, katamaranlarda 5 bin 500, motoryatlarda 6 bin 500 liradan başlıyor. Gulet tipi teknelerde kaptan, mürettebat ve yakıt fiyata dahilken, yelkenli ve katamaran tipi teknelerde ekstra olarak sunuluyor. Kaptan ücreti nlük ortalama 150 euro bandında fiyatlandırılıyor. Motoryatlarda ise kaptan ve mürettebat fiyata dahil; yakıt ise ekstra olarak ücretlendiriliyor."



    BAHARDA KAYAK
    Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sezon devam ediyor. Ziyaretçiler, ilkbaharda yağan karla uzayan sezonda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Bu hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler pistlerin kayak için elverişli olduğunu söyledi.



    UGANDA'YA CANSUYU
    Cansuyu Derneği, Ramazan organizasyonları kapsamında Türkiye'de ve dünyanın mazlum coğrafyalarında yardım çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Uganda'da yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu, bölge insanına umut oldu. Jinja bölgesinde, içerisinde temel gıda malzemeleri olan Ramazan kumanyaları dağıtıldı. Bir ailenin Ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar binlerce Ugandalı muhtaca ulaştırıldı. Ayrıca imkansızlıklardan dolayı Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan 120 Ugandalı Müslümana kendi dillerinde hazırlanan Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı. Bölgedeki sıkıntıların başında gelen temiz su ihtiyacını gidermek için de çalışmalar yapan dernek, Jinja bölgesindeki kurak köylere giderek 32 temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın, Ramazan'ın bereketini ve sevincini hem yurt içinde hem de mazlum coğrafyalarda paylaşmak için titizlikle çalıştıklarını belirtti.



        TEDAVİ-İLAÇ BİLGİLERİ CEPTE
        Sosyal venlik Kurumu (SGK), sağlık kuruluşlarındaki tedavi işlemleri ve eczanelere yapılan ilaç ödemeleri konusunda vatandaşları SMS yoluyla anında bilgilendiriyor. SGK işlemlerinin sigortalıya otomatik gönderildiği SMS hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, telefon numaralarını e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ merkezine başvurarak kaydettirmesi gerekiyor. SMS'teki bilgilerin kendilerine ait olmadığını fark eden vatandaşların ise 'ALO 170'i araması gerekiyor.



        10 GÜNDE ÇÖZÜM
        Arabulucular marifetiyle müzakeresi tamamlanan 2 milyon 781 bin 858 dosyanın yüzde 69'una karşılık gelen 1 milyon 930 bin 328'i tarafların el sıkışarak anlaşması ile sonuçlandı. İş uyuşmazlıklarında 2018'den itibaren uygulanan zorunlu arabuluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661'i anlaşma ile sonuçlandı ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk kapsamında anlaşma oranı yüzde 58 oldu. Uyuşmazlık dosyaları, ortalama 10 nde çözüme kavuşturuldu. Ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66'sı anlaşma ile sonuçlandı. Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculukta başarı oranı ise yüzde 53 oldu.

        SANAYİ SEKTÖRÜNDEN İHRACAT REKORU
        Sanayi sektörü, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı riskler, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışa karşın Ocak-Mart 2022'de 45 milyar 247 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek dış satımına imza attı. Sanayi bünyesindeki 16 sektörden 12'sinin ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı. Kimyevi maddeler ve mamulleri 7.5 milyar, hazır giyim ve konfeksiyon 5.4 milyar, çelik sektörü 5.6 milyar dolar ihracata imza attı.

        KURUMLAR VERGİSİNDE 1 MİLYON MÜKELLEF
        Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi sayısı ilk defa 1 milyonu aştı. Mart'ta kurumlar vergisi mükellefi sayısı geçen yılın aynı ayına göre 65 bin 741 kişi artarak 1 milyon 5 bin 416 kişi oldu. Gelir vergisi mükellefi sayısı 2 milyon 262 bin 759, gelir stopaj vergisi mükellefi 3 milyon 559 bin 113, KDV mükellefi sayısı da 3 milyon 206 bin 85 olarak belirlendi.

        SATIŞLAR ARTACAK
        Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından yaptırılan 'Yetkili Satıcı Memnuniyet' araştırmasının sonuçları açıklandı. Yetkili satıcıların yüzde 52'sinin bayiliğini yaptıkları markalardan memnun olduğu, yüzde 23'lük bölümünün ise memnun olmadığı ortaya çıktı. Yetkili satıcıların yüzde 82'si Türkiye'deki otomobil satışlarının gelecekte dünyaya oranla daha çok artacağını ancak sektör kârlılığının ise daha düşük olacağını düşünüyor. OYDER Başkanı Turgay Mersin, "OYDER olarak bu araştırmayı her yıl yenileyerek gelişmeleri takip etmeyi ve sektöre yol gösterecek bir rehber olmasını arzu ediyoruz" dedi.

        YILIN OTOMOBİLİ IÇIN 7 FINALIST
        Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı. Finalistler Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant olarak belirlendi. OGD Başkanı Ufuk Sandık, kazanan modelin, 7 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacağını söyledi.

        BORDAN 1.1 MİLYAR DOLAR
        Geçen yıl 1 milyar 30 milyon dolarlık satışla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı bor ve bor ürünleri satışında, 2022'de de 1.1 milyar dolarlık satış hedefiyle yola çıkıldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bor ihracatında 2021 rakamlarında Çin'in 994 bin ton ile ilk sırada yer aldığını söyledi.

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        Haberler Ekonomi Yat tatilinde rezervasyonlar doldu taştı! Kişi başı 1 hafta tatil 3 bin liradan başlıyor
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