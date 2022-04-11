İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde 17 milyondan fazla yolcu uçtu

SABİHA GÖKÇEN'DE DIŞ HAT YOLCUSU YÜZDE 162 ARTTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2022'nin Ocak-Mart döneminde iç hatlarda 3 milyon 236 bin 915, dış hatlarda ise 3 milyon 125 bin 648 yolcu seyahat etti. Havalimanından, söz konusu dönemde toplam 6 milyon 362 bin 563 yolcu uçtu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde, 3 milyon 17 bin 447 iç hat, 1 milyon 193 bin 48 dış hat olmak üzere toplam 4 milyon 210 bin 495 yolcu havalimanında ağırlandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde söz konusu havalimanında dış hatları kullanan yolcu sayısında belirgin artış olduğu gözlendi.

Bu yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısı, 2021'in aynı dönemine göre iç hatlarda 219 bin 468, dış hatlar da 1 milyon 932 bin 600 arttı. İç hatlar yolcusunun yüzde 7, dış hatlar yolcusunun ise yüzde 162 arttığı hesaplandı.

İstanbul havalimanlarından, bu yılın ilk çeyreğinde iç hatlarda 6 milyon 160 bin 418, dış hatlarda ise 11 milyon 616 bin 375 olmak üzere toplam 17 milyon 776 bin 793 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise toplam yolcu sayısı ise 9 milyon 752 bin 653 olarak belirlendi.