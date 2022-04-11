"Milli Teknoloji Hamlesi" meyvelerini veriyor! İlk çeyrekte 56,8 milyar dolarlık "teknoloji yoğun ürün" ihracatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi" meyvelerini veriyor. "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" vizyonuyla yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin, teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri ihracatı son dönemde hızla arttı.
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl yüksek, orta yüksek, orta düşük ve düşük teknolojili ürün ihracatı toplamda 212 milyar 827 milyon doları buldu. 2020 yılına kıyasla yüzde 33,1'lik artış dikkati çekti.
Bunlardan 6,5 milyar dolara yakını yüksek, 71 milyar doları da orta yüksek teknolojili ürünlerden oluştu.
Geçen yıl 206 milyar dolara yakın da çeşitli sınıflarda teknoloji yoğun ürün ithalatı gerçekleştirildi.
İHRACATTA ARTIŞ TRENDİ
2021 genelinde teknoloji yoğun ürün ihracatında sağlanan artış, bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti.
Ocak-mart döneminde teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,7 artarak 56 milyar 844 milyon dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 47,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.