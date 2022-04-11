"Milli Teknoloji Hamlesi" meyvelerini veriyor! İlk çeyrekte 56,8 milyar dolarlık "teknoloji yoğun ürün" ihracatı

İHRACATTA ARTIŞ TRENDİ

2021 genelinde teknoloji yoğun ürün ihracatında sağlanan artış, bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti.

Ocak-mart döneminde teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,7 artarak 56 milyar 844 milyon dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 47,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.