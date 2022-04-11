Borsa İstanbul dünyanın en fazla yükselen piyasası! BIST 6 ayda açık ara zirvede

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan ve ABD Merkez Bankası'nın şahinleşen faiz politikası ile birlikte küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma Borsa İstanbul'u teğet geçti. Kur korumalı mevduat ile dövizde sağlanan istikrarın TL varlıklara ilgiyi artırması, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında izlediği strateji ile jeopolitik konumunun güçlenmesi, kâr rekoru kıran şirketlerin rekor temettü ödemeleri Borsa İstanbul'u 4 ayrı zaman diliminde gösterdiği performansla dünyanın zirvesine taşıdı. Analistler son bir haftada banka hisselerine de talebin arttığına dikkat çekerek, endeksin kısa vadede ilk hedefinin 2.500 seviyesi olduğu görüşünde.
1 TRİLYON LİRALIK YÜKSELİŞ
Kapanış rekoru kıran Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 6.29, son 1 ayda yüzde 18.99, son 6 ayda yüzde 71.2 ve yılbaşından bu yana yüzde 28.84 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa'da Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana yaşanan yükseliş ise yüzde 29.2 oldu. Bu süreçte şirketlerin piyasa değeri 560 milyar TL artarak 2.5 trilyon lira ile tarihi zirveye ulaştı. Borsa İstanbul'da şirketlerin piyasa değerinde son 6 ayda yaşanan artış 1 trilyon liraya ulaştı.
BANKALAR DEVREYE GİRDİ
Son yıllarda borsada adeta unutulan ve yabancı yatırımcıların sert satışlar gerçekleştirdiği banka hisseleri geçen hafta tekrar radara girdi. Endeksin yüzde 6.3 yükseldiği geçen hafta bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 12'ye ulaştı. Türkiye'de banka hisselerinin benzer ülkelere göre yüzde 60'a yakın bir iskonto ile işlem gördüğüne dikkat çeken analistler, yatırımcıların önümüzdeki dönemde bu sektöre ilgi duyacağı görüşünde. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün 2 aylık net kârının 2021'in aynı dönemine göre yüzde 322 artarak 39 milyara ulaştığını vurgulayan analistler, BIST-100 Endeksi'nde piyasa değeri/defter değeri çarpanının 1.62, bankacılık endeksinde ise bu oranın 0.61 olduğunun altını çizdi.