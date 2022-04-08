İşini büyütmek isteyen ve yeni yatırımlar yapmak isteyenlere 5 başlıkta 15 destek





İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ:

Bu başlık altında 5 program bulunuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı ile 845 bin liraya, İşbirliği Destek Programı ile 10 milyon liraya, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile 1.5 milyon liraya (450 bin liraya kadar geri ödemesiz, 1 milyon 50 bin liraya kadar geri ödemeli), Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300 bin liraya varan destek sağlanıyor.