İşini büyütmek isteyen ve yeni yatırımlar yapmak isteyenlere 5 başlıkta 15 destek

İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor. Girişimcilik, Ar-Ge, işletme geliştirme, katma değeri yüksek ve teknolojik üretim, yerlileştirme gibi alanlardaki projelere nakdi destekler sağlayan KOSGEB, firmaların finansman sıkıntıları için de devreye giriyor. KOSGEB, 5 başlıkta toplam 15 destek sunuyor. İşte bu programlar:
GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:
Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 375 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor.
İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ:
Bu başlık altında 5 program bulunuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı ile 845 bin liraya, İşbirliği Destek Programı ile 10 milyon liraya, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile 1.5 milyon liraya (450 bin liraya kadar geri ödemesiz, 1 milyon 50 bin liraya kadar geri ödemeli), Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300 bin liraya varan destek sağlanıyor.