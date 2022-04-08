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    İşini büyütmek isteyen ve yeni yatırımlar yapmak isteyenlere 5 başlıkta 15 destek

    Girişimcileri, işini büyütmek ve yeni yatırımlar yapmak isteyenleri devlet de destekliyor. KOSGEB vasıtasıyla KOBİ’lere 5 başlıkta 15 farklı destek sunuluyor...

    Çığıl Ön Yener
    Kobi’lere 15 destek
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    İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor. Girişimcilik, Ar-Ge, işletme geliştirme, katma değeri yüksek ve teknolojik üretim, yerlileştirme gibi alanlardaki projelere nakdi destekler sağlayan KOSGEB, firmaların finansman sıkıntıları için de devreye giriyor. KOSGEB, 5 başlıkta toplam 15 destek sunuyor. İşte bu programlar:



    GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:
    Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 375 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor.



    İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ:
    Bu başlık altında 5 program bulunuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı ile 845 bin liraya, İşbirliği Destek Programı ile 10 milyon liraya, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile 1.5 milyon liraya (450 bin liraya kadar geri ödemesiz, 1 milyon 50 bin liraya kadar geri ödemeli), Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300 bin liraya varan destek sağlanıyor.



        AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ:
        Bu kapsamda 3 destek programı yürütülüyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı ile bu alanlardaki projelere 750 bin liraya kadar destek veriliyor. KOBİ Teknoyatırım- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek Programları kapsamındaki yatırım projelerine ise 6'şar milyon liraya kadar destek verilirken, 4.2 milyon lirası geri ödemeli olan bu desteklerle orta ve yüksek teknoloji alanlarında üretim, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi teşvik ediliyor.



        KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ: Kredi Finansman Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümü için 500 bin liraya kadar faiz desteği sağlanıyor. 'Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı' ile de leasing yöntemiyle edinilecek yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine destek veriliyor, kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanıyor. Bu desteğin üst limiti ise 750 bin lira.
        İŞGEM/TEKMER: 3.8 milyon liraya varan destek içeren bu programlarla; girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesi destekleniyor.

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        Kasaba doktoru
        Haberler Ekonomi İşini büyütmek isteyen ve yeni yatırımlar yapmak isteyenlere 5 başlıkta 15 destek
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