‘Hal’e bir haller oldu! Artan fiyatlara sert tepki: Domates paramız yata gidiyor!

İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;
Şaka yapmıyorum… Maalesef, durumun özeti bu… Şöyle anlatayım… Sokağın gündeminde tek mesele var, pazardaki, marketteki, haldeki fiyatlar…Hem de hemen hemen hepsinde aynı olan fiyatlar... Domates 30 TL, salatalık 20 TL, marul 20 TL, maydanoz 8 TL… Bu nasıl olur?
'Ürün yok, çiftçi maliyetler yüzünden üretmiyor' diyorlar. (Tamam, mazotun fiyatından da elektrik- doğalgaz zammından da haberim var. Çiftçiye gübre- mazot desteklerinin artırılması gerektiğini, tarımda planlamanın şart olduğunu, aracılık maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin ivedilikle çıkarılması gerektiğini defalarca dile getiren de benim…) Peki ya bu lobiyi yapanlara şunu soruyorum.
Madem, çiftçi tarladan çekiliyor, o zaman tarım ihracatı nasıl rekor kırıyor kardeşim?
Öyle ya… İlk çeyrekte geçen yıla göre tarım ihracatında artış neredeyse yüzde 30'a yaklaşmış… Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek ihracat rakamına ulaşılmış… Hatta ilk çeyrekte yüzde 20.8 olan toplam ihracat artışını bile katlamış… Eee… Demek ki, üretim hâlâ var.
'Mazottan, otoyol zammından haberin var mı?' diyorlar.
Tamam, onlara da zam geldi de… Domates bir yılda yüzde 200, salatalık 400, biber 150 artmış… Mazotu, dövizi hesaplasan bu fark yok…
Eee… Olan şu… İhracatta tatlı bir kâr var.