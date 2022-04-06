‘Hal’e bir haller oldu! Artan fiyatlara sert tepki: Domates paramız yata gidiyor!



ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 4. toplantısının ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.



DOMATES PARAMIZ YATA GİDİYOR!

Ürünü çiftçiden alıp ihracat yapan ve iç piyasaya da aynı fiyatı dayatmaya kalkan 'büyükbaşları' eleştiren Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Vallahi son günlerde bana mı denk geliyor anlamadım. Nerede bir ihracatçı görsem, yat bakıyor. Yanlış duymadınız… Hububatçısından gıdacısına, kimyacısından çelikçisine kadar hepsi…" ifadelerini kullandı.