Pandemi ve Ukrayna savaşı nedeniyle artan emtia fiyatları inşaat sektörünü vurdu! Fiyat farkı düzenlemesi yolda

Bir çok müteahhit kapsam dışı kaldığı için mağduriyet yaşadığını bildirdi. Çıkan yasada fesih hakkının bulunmaması da başka bir sorun olarak gündeme geldi.



BAŞKAN ERDOĞAN'A İLETİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre hem sektör temsilcileri hem de AK Partili milletvekili ve örgüt yöneticileri giderek artan bu sıkıntının giderilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Erdoğan da konuyu değerlendirmeye aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konu üzerinde bir çalışma yapılması üzerinde durmaya başladı.