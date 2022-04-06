Pandemi ve Ukrayna savaşı nedeniyle artan emtia fiyatları inşaat sektörünü vurdu! Fiyat farkı düzenlemesi yolda

Kamu ile iş yapan müteahhitlerin, pandemi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile artan emtia fiyatları nedeniyle yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için ikinci bir fiyat farkı ödemesi için düğmeye basıldı.
4-5 MİLYAR LİRA İLE SINIRLI KALDI
Pandemi, arkasından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı tüm dünyada fiyat artışlarına neden olurken bu işten en çok etkilenen kesimlerden biri inşaat sektörü oldu.
Kamu ile çalışanların mağduriyetinin önlense için geçen ocak ayı içinde yasal düzenleme yapıldı. Buna dayanarak fiyat farkı ödemeleri yapılmaya başlandı.
Yapılan yasal düzenlemeye dayanarak yaklaşık 70 milyar liralık hakediş için 10 milyar lira civarında ödeme yapılacağı hesaplanıyordu. Ancak uygulamada getiriler kriterler nedeniyle bu 4-5 milyar lira ile sınırlı kaldı.