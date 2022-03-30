İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde!

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, ülkede son bir yıldır artış kaydeden ve rekorlar kıran enflasyon martta yıllık bazda yüzde 9,8 oldu.
Mart ayı enflasyonu, Mayıs 1985'ten bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bileşenlerinin çoğunda artışlar olurken, özellikle elektrik, akaryakıt, yakıtlar, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artışlar dikkati çekti.
Enerji ürünleri ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç çekirdek enflasyon, geçen aya göre 0,4 puan artışla yüzde 3,4'e çıkarak Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.