İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde!

Tüketici fiyatları, martta geçen aya göre de yüzde 3 arttı. Bu, Nisan 1977'den bu yana aylık bazdaki en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, enflasyonda mart ayındaki artışın, ikinci ayındaki Rusya-Ukrayna savaşının ülke ekonomisindeki etkisini gösterdiğini ifade ederek, fiyat artışlarında henüz zirveye ulaşılmadığı ve pahalılığının devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren sol koalisyon hükümeti de, "artışın yüzde 73'ünün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklandığına" dikkati çekti.

Hükümet, dün Bakanlar Kurulu'nda, 16 milyar avroluk yardım paketini içeren "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı"nı kabul etmiş ve bundan yararlanacak firmaların işçi çıkarmalarını yasaklamıştı.