5 lt Ayçiçek yağlarının fiyatı düştü! Tarım Kredi'de çılgın indirim başladı! TMO 5 Nisan sıvı yağ fiyatları! Ramazan'da ucuza dağıtılıyor!

Ramazan ayında Kooperatif Marketlerde stoklarla sınırlı TMO 5 lt Ayçiçek yağı indirime girdi. Tarım Kredi marketleri güncel indirimli ürünler listesini yayınladı. Her hafta merakla beklenen aktüel kataloğunda bu hafta ayçiçek yağı uygun fiyata yer alıyor. Vatandaşlar çılgın indirimleri görür görmez zincir marketlere akın etmeye başladı. 129 TL'ye düşen 5 lt TMO Ayçiçek yağları kapış kapış gidiyor. İşte, Tarım Kredi güncel 3 Nisan sıvı yağ fiyatları…

5 lt TMO Ayçiçek yağlarının fiyatı düştü. Tarım Kredi marketlerine giden 5 lt TMO Ayçiçek yağlarını 150 TL'den az bir fiyata alabiliyor.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde piyasayı oldukça rahatlatan bilgiler verdi.

Ayçiçek Yağlarının yanı sıra pirinç, nohut ve mercimek gibi hububat ve bakliyat ürünlerini TMO satış noktalarında vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Güldal, "Bu ürünlerin fiyatının makul olduğu tüketiciler tarafından değerlendiriliyor ve bunlar yoğun rağbet görüyor.

TMO olarak ayçiçeği yağı satışı da yapıyoruz. Böylece vatandaşların makul fiyatlarla bu ürünlere erişme imkanını sağlamış oluyoruz.

Hububat, pirinç ve bakliyat ürünlerinde herhangi bir arz eksikliği söz konusu değil. Hem stoklar yeterli hem de gıda üretimi ve akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma yok. TMO'nun müdahaleleriyle bu ürünlerin fiyatları makul seviyede tutulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Tarım Kredi marketlerde 5 lt TMO Ayçiçek Yağının sayış fiyatı sadece 129 TL'dir.