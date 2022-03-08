Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Avrupa'da enerji krizi! Doğal gaza bir günde yüzde 80 zam

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesi Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını rekor seviyeye taşıdı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların cuma günü megavatsaat başına 192.5 euro olan fiyatı, dün yüzde 80'e yakın yükselerek 345 euroya çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatların artışını tetikledi. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 12 günde yaklaşık yüzde 160 arttı.
ENDİŞE VE PANİK HAVASI
Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Uzmanı Katja Yafimava, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının piyasalardaki endişe ve panikten kaynaklandığını söyledi. Yafimava, "Bu fiyatlar, piyasanın Rus doğal gaz arzının tamamının kesilmesinden korktuğu anlamına geliyor. Ancak bu korkular arzın duracağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. AB ülkelerinin Rus gazına bağımlılığı 2011 yılından beri hızla artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Avrupa'nın geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği 155 milyar metreküp gaz, toplam ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturdu. Durumu "karşılıklı bağımlılık" olarak nitelendiren uzmanlar, Avrupa'nın Rus gazının yerini kolayca dolduramayacağını ancak Rusya'nın da Avrupa'ya sattığı enerji emtialarından sağladığı geliri başka bir kaynaktan kolaylıkla elde edemeyeceğini savunuyor.
İSPANYA'DA ELEKTRİK FİYATLARI 12 GÜNDE YÜZDE 115 YÜKSELDİ
Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle son 10 günde art arda büyük artış görülen İspanya'daki elektrik fiyatları dün megavat saat başına ortalama 442.54 euroyla ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ise elektrik fiyatlarındaki artış yüzde 115'e ulaştı.