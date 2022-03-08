Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Avrupa'da enerji krizi! Doğal gaza bir günde yüzde 80 zam

EMTİALAR KANATLANDI

Enerji fiyatlarının yükselmesi ve Ukrayna- Rusya savaşının yarattığı arz endişeleri emtiada birçok varlığın rekor fiyatlara yükselmesine neden oldu. Yeni rekor seviyeye çıkan bakır fiyatları ton başına 10 bin 835 doları gördü. Alüminyum fiyatları da 4 bin dolarla rekor kırarken, paladyum da zirveye ulaştı. Nikel ise 33 bin doları geçerek 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Buğday fiyatları yüzde 7'lik artışla 13 dolarla 14 yılın zirvesine yükseldi. Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, Batılı devletlerin yeni yaptırımlarına hazırlanması borsalarda satış dalgasına neden oldu. Avrupa borsaları gün içinde yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.