Almanya'dan çarpıcı analiz: ‘Geleceğin enerji merkezi Türkiye’





İSRAİL İLE ANLAŞMAYA VURGU

Sabah'ta yer alan habere göre, analizde Türkiye'nin gelecekte Avrupa'nın petrol ve gaz tedariki için hayati bir işlev görebileceği ve Rusya'nın yerini alabileceği vurgulandı. Küresel gaz sıkıntısının altının çizildiği analizde Türkiye'nin Avrupa için yeni bir enerji aktarım ve dağıtım merkezi fonksiyonuna dikkat çekildi. Analizde, Türkiye'nin Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarına erişimi olan stratejik bir enerji dağıtım ve aktarım merkezi olarak kullanılması uzun vadede gerçek alternatifler sunabilir. İsrail-Türkiye enerji iş birliğinin giderek daha gerçekçi hale gelmesiyle, Türkiye kendisini bir enerji merkezi olarak konumlandırabilir" ifadeleri kullanıldı. Analizde, Rusya-Ukrayna savaşının Berlin ile Ankara arasında yeni bir yakınlaşma için de fırsat sunduğu belirtildi. Ayrıca, "Türkiye, Avrupa için temel jeostratejik öneme sahip ve konumu onu Almanya'nın güvenlik algı ve çıkarlarını göz ardı etmediği Güney Kafkasya, Karadeniz Bölgesi ve Ortadoğu'da kilit bir oyuncu haline getirmektedir" denildi.



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