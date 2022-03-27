Kira geliri olanlar dikkat! Beyan etmek için son 5 gün

Türkiye'de meskeni ve işyerini kiraya veren yaklaşık 13 milyon vatandaş için beyanname süresi 31 Mart'ta doluyor. 1 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde kiraladığı konuttan 7 bin TL, işyerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde getiri elde eden mükelleflerin beyan dönemi için son 5 gün kaldı.
Mükellefler, 1 Ocak- 31 Aralık 2021 dönemi konuttan 7 bin TL, iş yerinden ise 53 bin TL'nin üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek. Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanacak. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak.
İSTİSNA ORANI BİR KONUT İÇİN
İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek.