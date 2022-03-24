Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Birol Küle, market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalarla ilgili konuştu, yeni bilgileri paylaştı.

Birol Küle, "3 büyük tedarikçi uzlaşma talebinde bulundu. Rekabet Kurulu kabul etmedi." dedi. Küle, "Devam eden 24 soruşturma var. Bizim bütüm kararlarımız yargı denetimlerine açık. Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var" ifadelerini kullandı.

5 ZİNCİR MARKETE REKOR SEVİYEDE CEZA

5 zincir markete 2,7 milyar TL ceza verildiğini ifade eden Birol Küle, "2 market yargıya başvurdu, diğerleri de gidebilir" dedi.

YENİ DELİLLER İLE CEZALAR ARTACAK

15 büyük market ve tedarikçiyle ilgili soruşturma açıldı.Birinci soruşturmanın ardından yeni deliller ortaya çıktı.Birinci dosyadan daha ağır bir detaylar var elimizde.

Bize gelen şikayetler oluyor. Biz bunları ön araştırmayla değerlendirip yerinde incelemeler yapıyoruz. Sonra durum kurula geliyor ve soruşturma kararı çıkıyorsa soruşturma açılıyor.

Gübre soruşturmasında da sona gelindi. Temmuz veya Ağustos ayında sonuçlanacak.