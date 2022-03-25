Zincir marketlere ikinci soruşturma: 5 market ve 15 tedarikçiyle ilgili rapor 26 Nisan’da çıkıyor!

DİJİTALDE SÜRE YARIYA DÜŞMELİ

Birol Küle, dijital pazarlarda soruşturma süresinin yarı yarıya düşmesi talepleri olduğunu söyledi. Verilecek kararın ihlalin yaratacağı zararları gidermek konusunda az kalacağını söyleyen Küle, şöyle devam etti: "Süre uzun gibi gözüküyor ama dosyaları dünyada en hızlı sonuçlandıran ikinci ülkeyiz, Güney Kore'den sonra. Amerika'da soruşturmanın sonlanması yılları buluyor. Eğer ihlali ciddi tespit edebiliyorsak soruşturmanın başında, bitince o ihlalin cezasını telafi edemeyeceğimize inanıyorsak orada geçici tedbir kararı verebiliyoruz. Facebook ve WhatsApp ile Trendyol'da verdik bu kararı... Soruşturma süresini kısaltmaz ama telafisi mümkün olmayacak zararların önüne geçilebilir."



E-TİCARETTE KURALLAR BELİRLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, e-ticarette oyunun kurallarının yeniden belirlendiğini aktaran Birol Küle, "Dünya e-ticaretteki büyümeyi şaşkınlıkla izliyor. Dijital pazarlarla ilgili raporumuzu hazırladık. 1.5 senedir 21 uzman çalıştı. Özellikle raporda altını çizdiğimiz madde, henüz ihlal oluşmadan, rekabet bozulmadan sektörlere müdahale etmek istiyoruz" dedi.