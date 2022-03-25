Zincir marketlere ikinci soruşturma: 5 market ve 15 tedarikçiyle ilgili rapor 26 Nisan’da çıkıyor!

Rekabet Kurulu'nun zincir marketlerle, tedarikçilere kartelleşme suçundan verdiği 2.7 milyar liralık cezanın tamamı ödendi. Sonrasında yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 5 zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturma açıldı.
A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programının bu haftaki konuğu Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle oldu. Küle, kurumda devam eden 24 soruşturma olduğunu belirterek, tüm kararlarının yargı denetimine açık olduğunun altını çizdi.
Küle, zincir marketlerle ilgili birinci soruşturmanın ardından verilen 2.7 milyar liralık cezanın tamamının ödendiğini söyleyerek, "Kestiğimiz para cezaları yüzde 100 ödeniyor. Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurdu. Diğerleri de gidecektir. Yargı bizden savunma istiyor. Biz de aldığımız kararı savunuyoruz. Yargı en doğru kararı verecektir" dedi.
RAPOR 26 NİSAN'DA ÇIKACAK
Organize pazardaki marketlerle soruşturma yürütmenin zor olduğunu söyleyen Birol Küle, "Fiyat artışlarında normalin dışında hareketlilik gördüğümüz için tüm artışları haftalık bildirmeleri konusunda tedbir kararımız vardı. Yaklaşık 4-5 ay bildirildi. Artış trendini görmek istedik. Yerinde inceleme yaptık, 100 bine yakın data tek tek manuel ayıklanıyor. Gerekçeli kararda gördüğümüz deliller yerinde incelemelerden elde ettik. Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan'da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil" diye konuştu.