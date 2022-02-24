Gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indirimi nasıl işleyecek? Gelir İdaresi Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı
Zincir marketlerin gıdada fahiş fiyat uygulaması halkı zorlamaya devam ederken Başkan Erdoğan 12 Şubat'ta gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 81 ilde KDV denetimi yapılmaya başlandı. Peki gıdadaki KDV indirimi nasıl işleyecek? Gelir İdaresi Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı
24.02.2022 08:51 - Son Güncelleme: 24.02.2022 08:51
Çiğ bağlıkta yüzde 1, pişirilerek ya da servis edilen balık ise yüzde 8 KDV'ye tabi olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı,
Tatlı, börek, simit, pasta, gibi ürünlerin satışında KDV oranı ne olmalı? Pastane, tatlıcı, simitçi, fırın gibi işletmeler tarafından imal edilen veya satışı yapılan börek, simit, pasta, tatlı gibi ürünlerin teslimine uygulanacak KDV yüzde 8'den 1'e indirildi. Bu ürünler yeme içme hizmeti olarak müşterilere sunulduğunda, yüzde 8 KDV'ye tabi olacak. Bir kilo börek aldığınızda yüzde 1 KDV öderken, bir porsiyonu oturarak yediğinizde ise bu oran yüzde 8 olacak.