Gıda ürünlerindeki yüzde 7’lik KDV indirimi nasıl işleyecek? Gelir İdaresi Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı

Tatlı, börek, simit, pasta, gibi ürünlerin satışında KDV oranı ne olmalı? Pastane, tatlıcı, simitçi, fırın gibi işletmeler tarafından imal edilen veya satışı yapılan börek, simit, pasta, tatlı gibi ürünlerin teslimine uygulanacak KDV yüzde 8'den 1'e indirildi. Bu ürünler yeme içme hizmeti olarak müşterilere sunulduğunda, yüzde 8 KDV'ye tabi olacak. Bir kilo börek aldığınızda yüzde 1 KDV öderken, bir porsiyonu oturarak yediğinizde ise bu oran yüzde 8 olacak.

