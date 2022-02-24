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Haberler Ekonomi Gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indirimi nasıl işleyecek? Gelir İdaresi Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı

Gıda ürünlerindeki yüzde 7'lik KDV indirimi nasıl işleyecek? Gelir İdaresi Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı

Zincir marketlerin gıdada fahiş fiyat uygulaması halkı zorlamaya devam ederken Başkan Erdoğan 12 Şubat'ta gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından 81 ilde KDV denetimi yapılmaya başlandı. Peki gıdadaki KDV indirimi nasıl işleyecek? Gelir İdaresi Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı

24.02.2022 08:51 - Son Güncelleme: 24.02.2022 08:51
Gıda ürünlerindeki yüzde 7’lik KDV indirimi nasıl işleyecek? Gelir İdaresi Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı

Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirilirken yemeiçme hizmeti veren işletmelerin paket servisi, catering, tabldot gibi hizmetlerinde ise yüzde 8 vergi alınacak. Pastane, tatlıcı, simitçi, fırın gibi işletmelerdeki börek, simit, pasta, tatlı gibi ürünlerin tesliminde KDV yüzde 1 uygulanacak.

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Gıda ürünlerindeki yüzde 7’lik KDV indirimi nasıl işleyecek? Gelir İdaresi Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı

Söz konusu ürünler yeme-içme hizmeti olarak müşterilere sunulduğunda yüzde 8 KDV'ye tabi olacak. Buna göre pastaneden alınan bir kilo baklava için KDV yüzde 1, oturarak yenen bir dilim için ise yüzde 8 olacak.

Gıda ürünlerindeki yüzde 7’lik KDV indirimi nasıl işleyecek? Gelir İdaresi Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı

Çiğ bağlıkta yüzde 1, pişirilerek ya da servis edilen balık ise yüzde 8 KDV'ye tabi olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı,

Gıda ürünlerindeki yüzde 7’lik KDV indirimi nasıl işleyecek? Gelir İdaresi Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde yüzde 1'e indirilen KDV düzenlemesine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Gıda ürünlerindeki yüzde 7’lik KDV indirimi nasıl işleyecek? Gelir İdaresi Başkanlığı merak edilen soruyu yanıtladı

Tatlı, börek, simit, pasta, gibi ürünlerin satışında KDV oranı ne olmalı? Pastane, tatlıcı, simitçi, fırın gibi işletmeler tarafından imal edilen veya satışı yapılan börek, simit, pasta, tatlı gibi ürünlerin teslimine uygulanacak KDV yüzde 8'den 1'e indirildi. Bu ürünler yeme içme hizmeti olarak müşterilere sunulduğunda, yüzde 8 KDV'ye tabi olacak. Bir kilo börek aldığınızda yüzde 1 KDV öderken, bir porsiyonu oturarak yediğinizde ise bu oran yüzde 8 olacak.

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