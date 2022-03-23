Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı! Bakan Yanık'tan son dakika açıklaması

Son dakika haberine gör eAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerin başladığını açıkladı.
ÖDEMELER İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILIYOR
Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen doğalgaz yardımı kapsamındaki ödemelerle ilgili bilgi verdi.
Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını belirten Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL'lik destek verdik" dedi.
Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini söyledi.
İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi: