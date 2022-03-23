Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı! Bakan Yanık'tan son dakika açıklaması

Doğalgaz Tüketim Desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." dedi.