Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.03.2022 09:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2022 09:34
    ABONE OL

    Şekerde 2022-2023 dönemi kotaları belirlendi

    Türkiye şeker sektöründe 2022-2023 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken A kotasında miktar 2 milyon 750 bin ton oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

    Şekerde kotalar belirlendi

    Türkiye şeker sektöründe 2022-2023 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken A kotasında miktar 2 milyon 750 bin ton oldu.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, 2022-2023 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlenirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 681 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 134 bin 62 ton oldu.

    Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 68 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

    Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlendi. Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları, devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İlk resmi tecavüz soruşturması açıldı!
    Haberler Ekonomi Şekerde 2022-2023 dönemi kotaları belirlendi
        SON DAKİKA