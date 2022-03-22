Dünyanın en büyük şehircilik buluşması: Kartepe Zirvesi kapılarını açıyor

Dünyanın önemli düşünce zirveleri arasında yer almayı başaran Kartepe Zirvesi, 24-27 Mart tarihlerinde kapılarını dördüncü kez açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen zirvenin 2022 yılı teması 'Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü' olarak belirlendi.

Zirveye 25 ülkeden 350 entelektüel, akademisyen, ekonomist, kent bilimcisi ve dünyanın geleceği için söyleyecek sözü olanlar katılacak. 4 gün sürecek zirvede 26 akademisyen oturumu, 15 panel oturum, 2 forum ve 8 özel oturumda pandemiyle sarsılan ve iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya kalan dünyanın yakın geleceğiyle ilgili senaryolar ele alınacak. Zirvenin açılış oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder katılacak. Kartepe Zirvesi'nin dünyanın en büyük şehircilik buluşması olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Zirvede 4 günlük bir beyin fırtınası yapacağız" diye konuştu.