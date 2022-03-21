Bakan canlı yayında TARİHİ açıkladı! 👨‍💼3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Maaşlar ne kadar artacak?

3600 ek gösterge meselesi hakkında son dakika açıklamalar gelemyte devam ediyor. 2022 yılında gündeme gelen konular arasında 3600 ek gösterge de yer alıyor. Konunun görüldüğü ikinci toplantı geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Şimdi sıra üçüncü toplantıya geldi. Bakan Soylu katıldığı canlı yayında 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Soylu 3600 ek göstergenin ne zaman netleştirileceğine dair son dakika bilgisini paylaştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar!
BAKAN TARİHİ AÇIKLADI!
Bakan Soylu, 3600 ek gösterge konusunda önemli açıklamada bulundu. Soylu, 3600 ek gösterge için, "Mayıs ayında netleşecek. 3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum. Çalışma Bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mayıs ayında netleştireceğini ifade etti. Sözünü Cumhurbaşkanımız verdi. Ben takipçisiyim." ifadelerine yer verdi.
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM
Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı tamamlandı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. İkinci toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda ikinci toplantıyı bugün tamamladık. İlk toplantıda kamudaki personel sayıları üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden bir sunum yapılmıştı. İkinci toplantıda ek göstergenin çerçevesi nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı ve bizim temel yaklaşımımız Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında sadece 4 meslek grubu üzerinden ifade edilen 3600 ek gösterge yerine tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık. Onun için bugünkü toplantıda tüm çalışanların kendisinin içerisinde bulunacağı, kapsam içerisinde kendisini hissedeceği bir genel memnuniyeti baz alan adaletli bir düzenleme konusunda temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik" dedi.