Bakan Nebati Cannes'e gidiyor! Türkiye'deki yatırım imkanlarını Fransız ve İngiliz yatırımcılara anlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022'yi ziyaret edecek, ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'na katılarak yatırımcılarla bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bugün Fransa'ya gidecek. Cannes'te 31'incisi düzenlenen, 18 Mart'a kadar sürecek "Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek" temalı MIPIM 2022 etkinliğinde katılımcılara seslenecek olan Nebati'nin Türk pavilyonlarını da ziyaret ederek yatırımcılarla bir araya gelmesi planlandı.