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    • Ekonomi
    • 08.02.2022 16:03
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    • 08.02.2022 16:09
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Londra’da çıkarması! "Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam"

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra ziyaretinin ikinci gününde yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileri ile görüşerek, Türkiye Ekonomi Modeli’ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

    Bakan Nebati’den Londra’da çıkarması!

    Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli bakanların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ifade etmişti.

    Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu ziyaret programının ikinci gününde, yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini ve Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

    Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Londra'da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Londra’da çıkarması! "Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam"
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