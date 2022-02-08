Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Londra’da çıkarması! "Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam"

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu ziyaret programının ikinci gününde, yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini ve Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Londra'da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.