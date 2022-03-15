Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüketicilerin hak arama yollarını kolaylaştıracak yeni bir kanun hazırlıyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünya geneline yayılan COVID-19 salgınıyla birlikte benzeri görülmemiş önlemlerin uygulamaya konulduğunu, önlemler ve salgının seyrinin, tüketicilerin yaşam tarzlarında ve çalışma koşullarında radikal değişikliklere yol açtığını anımsattı.

Bakan Muş, tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirlerin alınması, tüketicilerin hak arama yollarının kolaylaştırılması ve bilgilendirilmesine ağırlık verilmesi ile orantılılık, ölçülülük ve caydırıcılık ilkeleri gözetilerek ceza sisteminin yeniden düzenlenmesi amaçlarına hizmet edecek yeni bir kanun hazırlığı sürecinde olduklarını bildirdi.





Bakan Muş, sağlık sisteminin karşılaştığı zorlukların, ekonomik istikrarı ve yaşam standartlarını da etkilediğine dikkati çekti:

"Pandemiyle değişen tüketici davranışı, şirketler için de stratejilerini değişen koşullara uyarlamayı, tüketiciye ulaşmanın yeni yollarını belirlemeyi zorunlu kılmıştır. Örneğin elektronik ticaret, hepimizin şahit olduğu üzere sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu nedeniyle pandemi döneminde hızlı bir büyüme ortaya koymuştur. Pazarlama teknikleri ve tüketici davranışlarının hızla değiştiği bu dönemde 'bilinçli tüketim' kavramı daha da önem kazanmış, Bakanlığımızın son yıllardaki çalışmalarıyla da güçlenen israf bilincinin yanında hak ve hak arama yollarına ilişkin tüketici bilinci her yaşta tüketicimiz için şaşırtıcı bir gelişme göstermiştir."

"TÜKETİCİLERİMİZİN&NBSP;YÜZDE 85,6'SI&NBSP;HİZMETLERİMİZDEN MEMNUN"

Tüketicinin korunmasına dair Bakanlık çalışmalarının, yapısı gereği güncel gelişmelere ve ihtiyaçlara en hızlı cevap veren hizmetler arasında yer aldığını söyleyen Bakan Muş şöyle devam etti:

"Nitekim son yapılan Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması da tüketicilerimizin yüzde 85,6'sının bu hizmetlerden memnun olduğunu göstermiştir. Bakanlık olarak bizlere duyulan bu güvenin karşılığını vermek ve bu memnuniyeti her geçen yıl daha da artırmak adına tüketicinin korunması mevzuatımızı, değişen ekonomik ve sosyal koşullar çerçevesinde sürekli güncelliyor, tüketicilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un tüm maddelerini yeniden gözden geçirdiğimiz bugünlerde tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirlerin alınması, tüketicilerin hak arama yollarının kolaylaştırılması ve bilgilendirilmesine ağırlık verilmesi ile orantılılık, ölçülülük ve caydırıcılık ilkeleri gözetilerek ceza sisteminin yeniden düzenlenmesi amaçlarına hizmet edecek yeni bir kanun hazırlığı sürecinde olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek isterim."

"TÜKETİCİLERİMİZİN BİZLERE DUYDUĞU GÜVEN İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Muş, bakanlık olarak, ticari hayatın sorunsuz işlemesi için gösterdikleri gayreti tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması için de sergilediklerini vurguladı:

"Ekonomik hayatın tüm aktörlerine hizmet ediyor olmanın sorumluluğunu yerine getirmek için tüm ilgili taraflarla iletişim içinde büyük bir azim ve fedakarlıkla çalışıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde karşı karşıya olduğumuz ekonomik ve sosyal gelişmelerin içinde tüketicilerimizin bizlere duyduğu güven için teşekkür ediyor, tüketim bilincinin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada istenilen seviyeye ulaşması dileğiyle tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutluyorum" dedi.