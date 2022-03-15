Rusya'dan çekilen uluslararası şirketler rotayı "bölgenin güvenli limanı" ve "ticaret üssü" olarak görülen Türkiye'ye çevirdi

Kovid-19 salgınının ardından Rusya-Ukrayna savaşından da etkilenen uluslararası şirketler rotalarını "bölgenin güvenli limanı" ve "ticaret üssü" olarak görülen Türkiye'ye çevirdi. Özellikle Türkiye'ye uluslararası sermaye yatırımlarında ikinci sırada yer alan ABD'li şirketler, ülkedeki yatırım imkanlarını yerinde görerek iş birliği yapmak amacıyla karşılıklı ziyaretlere odaklandı.
Kovid-19 salgını, ülkelerin ve şirketlerin yatırım politikalarında değişimi beraberinde getirdi. Birçok şirket, yatırım fırsatları, enerji fiyatları, nakliye ücretleri, iş gücü ortamı gibi nedenleri göz önüne alarak Uzak Doğu'daki yatırımlarını Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelere kaydırmaya başladı. Salgının etkilerinin azalmaya başladığı dönemde Rusya-Ukrayna savaşının çıkması, yatırım planlarında değişime yol açtı. Çok sayıda ülke ve teşkilatın Rusya'ya yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımlara destek veren dünyanın önde gelen firmaları, ya Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı ya da bu pazardan çekilerek alternatif arayışına girdi.
Rusya'dan çekilmelerine karşın bölgeye yönelik operasyonlarını ve yatırımlarını koordine edecekleri güvenli ve istikrarlı adres arayan uluslararası şirketler, iş ortamını da dikkate alarak yönlerini Türkiye'ye çevirmeye başladı.
ZİYARETLERLE İŞ BİRLİĞİ VE YATIRIM ARAYIŞI
Türkiye'ye ilgileri yoğunlaşan yatırımcılar arasında ABD'liler öne çıkıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından gözler bu ülkeden planlanan ziyaretlere odaklandı. Amerikan şirketlerini temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, beraberindeki heyetle bugünden itibaren Türkiye'de temaslarda bulunacak. Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımı bulunan 110 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı etkinlikte, Brilliant ve beraberinde gelecek iş insanlarına Türkiye'deki yatırım fırsatları anlatılacak. Bazı bakanlar ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmeyi planlayan heyetin bazı bölgelere yönelik yatırımları mercek altına alacağı öğrenildi.