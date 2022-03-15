Ayçiçeği için verilen destekler çiftçiyi heyecanlandırdı! Üretim artıyor ithalat yüzde 50 azalıyor

ürkiye'de son dönemde en çok gündemde tutulan ürünlerin başında gelen ayçiçeğine çifçinin ilgisi arttı. Yeterlilik oranı yüzde 60 olan ayçiçeğinde bu yıl ekim alanlarının kapsamının genişletilmesi ve ton fiyatının bir önceki yıla göre üç kat artması çiftçinin iştahını kabarttı. Çiftçinin ayçiçeği ekimine yöneldiğini belirten sektör temsilcileri, hava koşullarının da uygun olması halinde üretimde 350 bin tonluk artış yakalanabileceğini belirtiyor. Böylece geçen yıl ithal edilen ham ayçiçeğinin yüzde 50'sinin bu yıl üretimle karşılanabileceğini vurguluyor.
DESTEKLER ARTMALI
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Edirne İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, bu yıl ayçiçeği ekilişinin yüksek olacağını söyledi. Ayçiçeğine yönelik talebin Rusya krizi öncesinde başladığını belirten Darcan, "Ayçiçeğinin maliyeti buğdaya göre bazı bölgelerde daha düşük. Aynı zamanda fiyatı da artıyor. Geçen yıl tonu 5 bin TL olan ayçiçeği şu anda piyasada 15 bin TL seviyesinde seyrediyor. Çiftçi kazandıran ürüne yönelir" dedi. Ayçiçeğinde devlet desteğinin çok büyük önem taşıdığını aktaran Darcan, "Devlet kilogram başına 50 kuruş üretim desteği veriyor. Bu desteğin 80 kuruşa çıkarılmasını istiyoruz. Ekimler nisan sonu başlayacak. Bu dönemde destekler artırılırsa çiftçinin iştahı daha da artacaktır. Yaklaşık 700 bin ton ayçiçeği ithalatımız var. Bu yıl desteklerle ithalatın yüzde 50'sini önleyebiliriz" diye konuştu.
FİYATI ÜÇ KAT YÜKSELDİ
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ayçiçeği ön alım fiyatını 2021'de ton başına 5 bin 400 lira olarak açıklamıştı. Rusya-Ukrayna savaşının ardından fiyatı tırmanan ayçiçeğinin bugün ton fiyatı üç kata yakın artarak ortalama 15 bin TL'ye çıktı.