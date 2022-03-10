Zincir marketlerde Ayçiçek yağı fiyatları düştü mü? 5 litrelik en ucuz sıvı yağ belli oldu! Yudum, Sırma, Bizim, Orkide yağlarda son durum

Zincir marketlerde Ayçiçek yağı fiyatlarında son durum ne? 5 litrelik en ucuz sıvı yağ hangi markette? Vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında Ayçiçek yağı fiyatları bulunuyor. Sıvı yağ fiyatlarında düşüş bekleyen milyonlarca kişi A101, ŞOK, BİM, Tarım Kredi marketleri, Migros, Carrefoursa gibi zincir marketlerde sıvı yağ fiyatları araştırılıyor. Peki 1 L, 2 L ve 5 L Ayçiçek yağları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel Yudum, Sırma, Bizim, Orkide yağ fiyatları haberimizde...