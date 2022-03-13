14 Mart 2022 sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi oldu? 🔥Sigaraya zam geldi mi?

Sabah saatlerinden itibaren sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılıyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara hangisi? İşte 13 Mart 2022 sigara fiyatları güncel listesi...