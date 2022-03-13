📌Muratti, Lark, Kent, Camel, Rothmans, Viceroy, Medley sigara fiyatları 2022 zamlı liste! Mart ayı yeni sigara zamları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları sabahın ilk saatlerinden bu yana arama motoru üzerinden en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Son günlerde sosyal medyada sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler konuşuluyordu. Sosyal medyada yayılan haberlerle birlikte sigaraya 2 TL zam geleceği iddia edildi. Peki, Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste son durum nedir? Yeni sigara zamları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...