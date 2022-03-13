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    • Ekonomi
    • 14.03.2022 09:25
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    • 14.03.2022 09:25
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    📌Muratti, Lark, Kent, Camel, Rothmans, Viceroy, Medley sigara fiyatları 2022 zamlı liste! Mart ayı yeni sigara zamları ne kadar oldu?

    Sigara fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Tiryakiler bu bağlamda sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceği ise akıllarda soru işareti kaldı. Peki, yeni sigara zamları ne kadar oldu? İşte Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste

    takvim.com.tr
    Muratti, Lark, Kent, Camel, Rothmans, Viceroy, Medley sigara fiyatları 2022 zamlı liste!

    Sigara fiyatları sabahın ilk saatlerinden bu yana arama motoru üzerinden en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Son günlerde sosyal medyada sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler konuşuluyordu. Sosyal medyada yayılan haberlerle birlikte sigaraya 2 TL zam geleceği iddia edildi. Peki, Muratti, Lark, Kent, Rothmans, Viceroy, Medley, Camel sigara fiyatları 2022 zamlı liste son durum nedir? Yeni sigara zamları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    MART 2022 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

    Philip Morris grubuna 2 TL zam geldi.

    Haberimiz içerisinden mevcut sigara zammı fiyatlarına ulaşabilirsiniz. İşte güncel liste;

    PHİLİP MORRİS

        BAT

        Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

        Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

        Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

        Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

        Tekel 2000: 21, 50 TL

        Tekel 2001: 21,50 TL

        Viceroy: 22,00 TL

        Pall Mall: 22,00 TL

        Samsun: 22,00 TL

        Maltepe: 22,00 TL

        Rothmans: 21,50 TL

        IMPERİAL TOBACCO

        Davidoff Slims: 25,00 TL

        Davidof: 25,00 TL

        Davidof C Line Blue: 22,00 TL

        Bianca: 23,00 TL

        Polo:21,50 TL

        West: 21,00 TL

        West Grey SL: 22,00 TL

        Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

        JTI

        Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

        Winston: Slender: 22 TL

        Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

        Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

        Winston: 23 TL

        Camel Slender: 21,5 TL

        Camel: 22 TL

        LD: 21,5 TL

        Monte Carlo Slender: 21,5 TL

        Monte Carlo: 21,5 TL
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        Haberler Ekonomi 📌Muratti, Lark, Kent, Camel, Rothmans, Viceroy, Medley sigara fiyatları 2022 zamlı liste! Mart ayı yeni sigara zamları ne kadar oldu?
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