🚬13 MART 2022 SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ?💸 JTİ-BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...
Sigara zammı hakkında aramalar hız kazandı ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Sigara tiryakileri arama motorlarında "Sigaraya zam mı geldi?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Bu noktada günün en çok araştırılan soruları arasında 2022 Mart ayı sigara fiyatları ne kadar olacak sorusu yer aldı. Alınan haberlere göre Philip Morris grubu, ürünlerinde fiyat artışına gideceği söyleniyor. Şirket, paket başı 2 liralık zam uygulayacak. Peki, 2022 JTİ-BAT-Philip Morris sigaralarına zam mı geldi? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, L&M fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? İşte merak edilenler!
Sabahın ilk saatlerinden itibaren güncel sigara fiyatları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Philip Morris grubu, mart ayı itibarıyla geçerli olmak üzere paket başı 2 TL fiyat artışına gideceği söylentiler arasında. Peki, 2022 JTİ-BAT-Philip Morris sigaralarına zam mı geldi? Marlbora, Parliament, Lark, Chesterfield, Kent, Muratti, L&M fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? İşte merak edilenler!
MART 2022 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Mart ayında sigara zammına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada konuşulanlara göre Philip Morris grubuna 2 TL zam geleceği iddia ediliyor. Marka tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.