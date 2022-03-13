🚬13 MART 2022 SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ?💸 JTİ-BAT- Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi: Marlboro, Parliament, Lark, Chesterfield, L&M, Kent...

MART 2022 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Mart ayında sigara zammına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada konuşulanlara göre Philip Morris grubuna 2 TL zam geleceği iddia ediliyor. Marka tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.