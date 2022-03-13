1 milyon gence iş fırsatı! Bakan duyurdu! 2023 yılına hazır olacak

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan projede gençler, 182 eğitimle 26 alanda kendini geliştirirken, sisteme dâhil olan 100'den fazla işverenin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkânı buluyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan işbirliği protokolüyle gündeme gelen 1 projenin yaygınlaştırılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Bakan Nebati, proje ile gençlerin mesleki yeterlilik belgesi alabileceğini bilgi teknolojileri alanındaki mesleklerin ulusal standarda kavuşacağını ifade etti. Bakan Nebati, "Proje bilgi teknolojileri sektöründe istihdamın artırılması ve dijital dönüşümün hızlandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yürütülüyor" dedi.