Akdeniz gazında en karlı rota Türkiye! Harekete geçiliyor

Gazın pazara gittiğinde rekabetçi de olması lazım. En ekonomik yol Türkiye. Kazan kazan modeliyle en seri en ekonomik bu gazın Türkiye'ye ardından yurt dışından gönderilmesi görüşülüyor. Tarafların menfaatlerinin uyuşmasıyla alakalı bir Hadise. 500-600 km'lik bir hat gerekiyor. Öbür tarafta, Avrupa'ya bundan en az 2-3 kat daha fazla boru hattı çekmek gerekiyordu. Bizim topraklarımızda zaten ulusal iletim sistemimiz var. (İsrail gazının) Bir kısmı oradan rahatlıkla transfer edilebilir. Ama ileride daha yüksek hacimlerde bir miktarın taşınması gündeme gelirse, belki ilave boru hatları da yapmak gerebilir.