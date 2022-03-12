Akdeniz gazında en karlı rota Türkiye! Harekete geçiliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretiyle birlikte iki ülke arasında yeni dönem başlamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de nisan ayı içerisinde İsrail'e ziyarette bulunacağı açıklanırken, enerji konusunda iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. İsrail gazı için en ekonomik yolun Türkiye olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, ziyaret sırasında yeni boru hattının da gündeme gelebileceğini söyledi.
EN KISA YOL TÜRKİYE
Bakan Dönmez, iki ülke arasındaki muhtemel bir boru hattı projesinin gerçekleşmesinin karşılıklı tarafların menfaatinin uyuşmasıyla alakalı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazların tedarikiyle alakalı teknik temaslarımız olmuştu. Onlar da çalışmaları takip ediyor. Sadece İsrail değil, Mısır da keşif yaptı. İki ülke fiilen üretime başladı. Pazarlara gidecek en kısa ve ekonomik yol Türkiye'den geçiyor.
Gazın pazara gittiğinde rekabetçi de olması lazım. En ekonomik yol Türkiye. Kazan kazan modeliyle en seri en ekonomik bu gazın Türkiye'ye ardından yurt dışından gönderilmesi görüşülüyor. Tarafların menfaatlerinin uyuşmasıyla alakalı bir Hadise. 500-600 km'lik bir hat gerekiyor. Öbür tarafta, Avrupa'ya bundan en az 2-3 kat daha fazla boru hattı çekmek gerekiyordu. Bizim topraklarımızda zaten ulusal iletim sistemimiz var. (İsrail gazının) Bir kısmı oradan rahatlıkla transfer edilebilir. Ama ileride daha yüksek hacimlerde bir miktarın taşınması gündeme gelirse, belki ilave boru hatları da yapmak gerebilir.