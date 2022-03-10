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    • Ekonomi
    • 11.03.2022 10:22
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    • 11.03.2022 10:24
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    Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! 📣Musluklar açıldı! Bankalardan kıyasıya rekabet! 50.000 TL birikimi olanlar…

    Mevduat faiz oranlarında düşüş devam eder iken birtakım bankalar doğrultusundan hala yüzde 20'nin üstünde destek veriliyor. En düşük yatırım oranından en yüksek yatırıma kadar kişilerin bu hesaplar yardımıyla en yüksek net kazancı elde etmesi sağlanacak.

    takvim.com.tr
    📣Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! 50.000 TL birikimi olanlar…

    Musluklar açıldı! Bankalardan kıyasıya rekabet! Vadeli mevduat faiz oranları kişilerin birikimlerine değer katmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat düzeneğinin dışında 32 günlük vadeli hesapları da yüksek hoş geldin faizleri nedeniyle tercih etmeye başlayan çoğu vatandaş en yüksek oranları incelemeye başladı. Bankalar ise faiz yarışını geride bıraktı. Birçok banka doğrultusundan vadeli mevduat faiz oranları düşürülmeye başladı. Bu bankaları tercih edenler ise hala en yüksek mevduat getirisini alabilmek amacıyla müracaat yapabilecek. Oranlar daha da düşmeden müracaatınızı anında yapın! İşte 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…

    Bankaların Mevduat Faiz Oranları

    Bankaların vadeli mevduat faizleri güncellenmeye devam ediyor. Birçok banka doğrultusundan düşürülen faiz oranları arasından en yüksek oranlar ile birikimlerini değerlendirmek isteyenler ise araştırmalarına başladı. Yüksek faiz oranlarının yanı sıra vadeli hesapları günlük bankacılık işlemlerinde de kullanılmasına imkân gerçekleştiren çoğu banka doğrultusundan cazip faydalar sunuluyor.

    En yüksek mevduat faizlerine sahip bankalar:

    👉 ING Bank e - Turuncu Hesap: %19

    👉 Burgan Bank ON Hesap: %18.5

    👉 Alternatif Bank VOV Hesap: %20,50

    👉 Fibabanka Kiraz Hesap: %20,50

    👉 Denizbank Vadeli Hesap: %18.75

    👉 Anadolu Bank Renkli Hesap: %18,75

    👉 Odeabank Oksijen Hesap: %18,25

        👉50.000 TL Alternatif Bank VOV Hesap Mevduat Hesaplama

        50.000 TL mevduat birikimi amacıyla 32 günlük vadede en cazip oranları yayınlayan Alternatif Bank VOV Hesap, 853,70 TL net kazanç sunuyor. Hem de 90 gün süresince devam eden hoş geldin faiz oranlarından yararlanarak birikimleriniz amacıyla en yüksek mevduat kazancını elde edebilirsiniz. Vadeli hesabınızı ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri ile kullanarak da avantajlı hizmetlerden yararlanmanız mümkündür.

        👉50.000 TL Burgan Bank ON Hesap Mevduat Hesaplama

        Burgan Bank ON Hesap %18.5 faiz oranları ile en yüksek getiri yayınlayan bankalar arasında konumunu almayı başarıyor. 50.000 TL mevduat birikimi amacıyla 32 günlük 1.015,41 TL net kazanç yayınlayan banka, en düşük yatırım oranları amacıyla bile cazip alternatifler sunacaktır. Hem de çoğu avantajlı bankacılık hizmetinden de ON Hesap yardımıyla yararlanmanız mümkündür.

        👉50.000 TL ING Bank e - Turuncu Hesap Mevduat Hesaplama

        ING Mobil'den ilk defa ING'li olanların %20 faiz oranları ile yararlanabildiği e - Turuncu Hesap ile 50.000 TL mevduat birikimi üzerinden 32 günde 791 TL net kazanç elde etmek isteyenler prosedür yapabiliyor. Vadesi bozulmadan alakalı hesap ile çoğu bankacılık prosedürlerinin de gerçekleştirilerek ING Bank'ın ayrıcalıklarından yararlanılması mümkündür. Avantalı hoş geldin faizlerinden yararlanarak birikimlerinizi değerlendirmek amacıyla geç kalmadan başvurunuzu yapabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! 📣Musluklar açıldı! Bankalardan kıyasıya rekabet! 50.000 TL birikimi olanlar…
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