Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! 📣Musluklar açıldı! Bankalardan kıyasıya rekabet! 50.000 TL birikimi olanlar…

Musluklar açıldı! Bankalardan kıyasıya rekabet! Vadeli mevduat faiz oranları kişilerin birikimlerine değer katmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat düzeneğinin dışında 32 günlük vadeli hesapları da yüksek hoş geldin faizleri nedeniyle tercih etmeye başlayan çoğu vatandaş en yüksek oranları incelemeye başladı. Bankalar ise faiz yarışını geride bıraktı. Birçok banka doğrultusundan vadeli mevduat faiz oranları düşürülmeye başladı. Bu bankaları tercih edenler ise hala en yüksek mevduat getirisini alabilmek amacıyla müracaat yapabilecek. Oranlar daha da düşmeden müracaatınızı anında yapın! İşte 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları…
Bankaların Mevduat Faiz Oranları
Bankaların vadeli mevduat faizleri güncellenmeye devam ediyor. Birçok banka doğrultusundan düşürülen faiz oranları arasından en yüksek oranlar ile birikimlerini değerlendirmek isteyenler ise araştırmalarına başladı. Yüksek faiz oranlarının yanı sıra vadeli hesapları günlük bankacılık işlemlerinde de kullanılmasına imkân gerçekleştiren çoğu banka doğrultusundan cazip faydalar sunuluyor.
En yüksek mevduat faizlerine sahip bankalar:
👉 ING Bank e - Turuncu Hesap: %19
👉 Burgan Bank ON Hesap: %18.5
👉 Alternatif Bank VOV Hesap: %20,50
👉 Fibabanka Kiraz Hesap: %20,50
👉 Denizbank Vadeli Hesap: %18.75
👉 Anadolu Bank Renkli Hesap: %18,75
👉 Odeabank Oksijen Hesap: %18,25