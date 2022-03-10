ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı ambargo dünyayı harekete geçirdi: Türkiye B planında

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel piyasalarda yaşanan deprem sürüyor.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel piyasalarda yaşanan deprem sürüyor.
Söz konusu kararların ardından Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 131,1 dolar seviyelerini test ederken, dün bir miktar geri çekilme ile 128,7 dolar seviyelerinde hareket etti.
Türkiye'de akaryakıta gelen artışların bir kısmı vergilerden karşılanırken; petrolde yaşanan yükseliş pompaya yansıdı. Analistler, diplomasi girişimlerinin fiyatları aşağı çekebileceğini ifade ediyor.