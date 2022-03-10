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    ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı ambargo dünyayı harekete geçirdi: Türkiye B planında

    ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı petrol ambargosu özellikle Avrupa ülkelerini etkilerken, petrol fiyatları 131 doların üzerini test etti. Tüm dünyada benzin ve gıda fiyatları artarken, Türkiye'de ise krizin vatandaşa yansımasını aza indirmek için yeni tedbirler alınıyor...

    Dünyayı korku sardı Türkiye B planında

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel piyasalarda yaşanan deprem sürüyor.

    Özellikle ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya uygulayacağını duyurduğu petrol ambargosunun ardından fiyatlar hızla yükselirken, gıda başta olmak üzere tüm emtialardaki artış da devam etti.

    ABD'den sonra Avrupa Birliği de Rusya'dan ithal ettiği doğalgaz miktarını 1 yıl içinde 3'te 2 oranında azaltmak için plan hazırladığını duyurdu. Öte yandan şimdiye kadar Rusya'daki ortaklıklarından çıkan ve ticari faaliyetlerini durduran şirket sayısının 150'yi aştığı belirtiliyor.

        Söz konusu kararların ardından Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 131,1 dolar seviyelerini test ederken, dün bir miktar geri çekilme ile 128,7 dolar seviyelerinde hareket etti.

        Petrol fiyatlarındaki bu yükselişler akaryakıt fiyatlarını da yukarıya taşıdı. Amerika'da galon başına benzin 4 doları geçerken; Belçika'da litresi 1.95 euroyu, Almanya'da ise 2 euroyu geçti.

        Türkiye'de akaryakıta gelen artışların bir kısmı vergilerden karşılanırken; petrolde yaşanan yükseliş pompaya yansıdı. Analistler, diplomasi girişimlerinin fiyatları aşağı çekebileceğini ifade ediyor.

            KÖTÜ SENARYO 200 DOLAR
            Barclays analistleri, Rusya'dan petrol ve gaz alımının neredeyse tamamen durduğu 'en kötü senaryoda' petrolün varil fiyatının yaz aylarında 200 dolara çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Bu yüzde 53 artış demek. Son iki haftalık artış ise yüzde 38.

            Tüm dünyada enerji fiyatları yükselmeye devam ediyor. Petroldeki artışlar pompaya yansıyor.

            Analistler, alınacak kararlar ve diplomasinin fiyatları etkileyeceğini belirtiyor.
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            Haberler Ekonomi ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı ambargo dünyayı harekete geçirdi: Türkiye B planında
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