Son dakika: Benzin ve motorine yapılacak zam iptal oldu





KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLDİ

EPGİS'TEN yapılan açıklamada, '' 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.'' denildi.