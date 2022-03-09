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    • Ekonomi
    • 09.03.2022 20:56
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    • 09.03.2022 21:23
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    Son dakika: Benzin ve motorine yapılacak zam iptal oldu

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılacak zammın iptal olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

    Benzin ve motorine yapılacak zam iptal

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamların, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıkladı.



    KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLDİ
    EPGİS'TEN yapılan açıklamada, '' 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.'' denildi.



    Petrol piyasasında Brent petrol 115 doların altını gördü.



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