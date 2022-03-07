Spekülatörler yine devreye girdi yağ üzerinden ‘stok yetersiz’ yalanını ortaya atarak vatandaşı galeyana getirdiler

Fırsatçılar yine harekete geçti. Yeni oyunu ayçiçek yağında sahneledi. Sosyal medya üzerinden 'Ayçiçek yağında stok yetersiz. Tedarikte sorun yaşanacak' yalanını ortaya attı. Vatandaşlar da ayçiçek yağı almak için marketlere koştu. Bazı marketler ise vatandaşın tedirginliğini fırsat bilerek ya reyonlarındaki ürünleri depolarına kaldırdı ya da kasada fiyat farkı çıkardı.
ETİKET-KASA FARKI
Öyle ki; bir zincir markete alışveriş yapmaya giden bir vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 130 lira görünce almak istedi. Fakat kasaya gidene kadar fiyat zamlandı. Kasada ayçiçek yağının 200 lira olduğunu öğrenen vatandaş isyan etti. Tüketicilerden bunun gibi pek çok şikayet gelirken, bazı internet sitelerinde de akıl almaz fiyatlar görüldü. Denetimler sıkılaştırıldı.
45 PROVOKATÖR TESPİT EDİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlattığını açıkladı.
DEPOLARDAN ÇIKTI
Pek çok ilde zabıta ekipleri, fahiş fiyatlara ve yağ stokçuluğuna karşı denetim gerçekleştirdi. Bazı marketlerin raflardan kaldırdığı ayçiçek yağları depolardan çıktı. Vatandaşlara aldıkları ürünlerin fişlerine dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulunan ekipler, "Fahiş fiyat uygulamalarını şikayet edin" çağrısı yaptı.