Spekülatörler yine devreye girdi yağ üzerinden ‘stok yetersiz’ yalanını ortaya atarak vatandaşı galeyana getirdiler



ETİKET-KASA FARKI

Öyle ki; bir zincir markete alışveriş yapmaya giden bir vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 130 lira görünce almak istedi. Fakat kasaya gidene kadar fiyat zamlandı. Kasada ayçiçek yağının 200 lira olduğunu öğrenen vatandaş isyan etti. Tüketicilerden bunun gibi pek çok şikayet gelirken, bazı internet sitelerinde de akıl almaz fiyatlar görüldü. Denetimler sıkılaştırıldı.





45 PROVOKATÖR TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlattığını açıkladı.