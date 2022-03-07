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    Spekülatörler yine devreye girdi yağ üzerinden ‘stok yetersiz’ yalanını ortaya atarak vatandaşı galeyana getirdiler

    Spekülatörler ayçiçek yağı için düğmeye bastı, sosyal medya üzerinden ‘stok yetersiz’ yalanını ortaya attı. Vatandaşlar marketlere akın ederken, kimi fırsatçılar fiyatları uçurdu. Bakan Kirişci ise vatandaşları uyardı: Asılsız iddialara itibar etmeyin.

    Sos’yağ’ medya

    Fırsatçılar yine harekete geçti. Yeni oyunu ayçiçek yağında sahneledi. Sosyal medya üzerinden 'Ayçiçek yağında stok yetersiz. Tedarikte sorun yaşanacak' yalanını ortaya attı. Vatandaşlar da ayçiçek yağı almak için marketlere koştu. Bazı marketler ise vatandaşın tedirginliğini fırsat bilerek ya reyonlarındaki ürünleri depolarına kaldırdı ya da kasada fiyat farkı çıkardı.


    ETİKET-KASA FARKI
    Öyle ki; bir zincir markete alışveriş yapmaya giden bir vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 130 lira görünce almak istedi. Fakat kasaya gidene kadar fiyat zamlandı. Kasada ayçiçek yağının 200 lira olduğunu öğrenen vatandaş isyan etti. Tüketicilerden bunun gibi pek çok şikayet gelirken, bazı internet sitelerinde de akıl almaz fiyatlar görüldü. Denetimler sıkılaştırıldı.


    45 PROVOKATÖR TESPİT EDİLDİ
    Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlattığını açıkladı.



    DEPOLARDAN ÇIKTI
    Pek çok ilde zabıta ekipleri, fahiş fiyatlara ve yağ stokçuluğuna karşı denetim gerçekleştirdi. Bazı marketlerin raflardan kaldırdığı ayçiçek yağları depolardan çıktı. Vatandaşlara aldıkları ürünlerin fişlerine dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulunan ekipler, "Fahiş fiyat uygulamalarını şikayet edin" çağrısı yaptı.



        YETERLİ STOK VAR
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bazı medya organlarında ve sosyal medyada ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgilerin doğru olmadığını belirterek, "Gerekli tedbirler alınmıştır, ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi. Kirişci, paylaşımında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına yer verdi. Açıklamada, "Bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Gerek üretimimiz gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçeği yağı stoku bulunmaktadır" denildi.

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        Haberler Ekonomi Spekülatörler yine devreye girdi yağ üzerinden ‘stok yetersiz’ yalanını ortaya atarak vatandaşı galeyana getirdiler
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