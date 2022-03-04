Merkez Bankasından kritik enflasyon raporu! Şubatta dikkat çeken rakam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, şubatta tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, söz konusu yükselişe en belirgin katkı 2,35 puanla gıda grubundan geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,81 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 54,44'e yükseldiğini açıklamasının ardından TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.
Rapora göre, şubatta tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı gıda ve temel mal gruplarından geldi. Emtia fiyatlarında ocak ayından itibaren gözlenen artış eğilimi son dönemde jeopolitik gelişmelerle hızlandı ve bağlantılı kalemlerde etkileri hissedildi.
Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde sürdü. Son aylarda yüksek seyreden taze meyve ve sebze enflasyonundaki artış da bu dönemde hızlanmaya devam etti. Diğer taraftan temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi daha olumsuz bir görünümü sınırladı. Temel mal fiyatlarındaki artış eğilimi şubat ayında yavaşlamakla birlikte yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseldi.
Uluslararası enerji fiyatlarındaki artışın etkileri yurt içi enerji fiyatlarına yansıdı. Hizmet grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda artarken, enerji ve gıda görünümüne de bağlı olarak ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan alt gruplar oldu. Başta enerji olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sektörler geneline yayılan yükselişler ile tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki artışlar da sürdü.
Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etti. Söz konusu gelişmelerle şubatta önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı; gıdada 2,35 puan, temel malda 1,57 puan, hizmette 0,99 puan, enerjide 0,74 puan ve alkol, tütün ve altında 0,10 puan arttı.
KİRA ALT GRUBUNDA AYLIK ARTIŞLAR ŞUBATTA GÜÇLÜ SEYRETTİ
Hizmet fiyatları şubatta yüzde 3,63 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 3,33 puan artışla yüzde 32,89'ya çıktı. Yıllık enflasyon ulaştırma ve lokanta-otelde daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda yükseldi.
Lokanta-otel alt grubunda fiyatlar, yemek hizmetleri kaynaklı olarak yüzde 4,54 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 55,20 seviyesine ulaştı. Enerji ve gıda gibi girdi maliyetlerindeki yükselişlerin, lokanta-otel alt grubunu olumsuz etkileyen unsurlardan olduğu değerlendirildi.
Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri takiben, ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar yüzde 5,73 artarak yıllık enflasyon yüzde 46,87'ye yükseldi. Ulaştırma hizmetlerinde karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı fiyatlarındaki artışlar da dikkati çekti.
Diğer hizmetler alt grubunda genele yayılan artışlar gözlenirken, geriye endeksleme davranışının yaygın olduğu sağlık ve eğitim hizmetleri ile birlikte sigorta ücretleri öne çıkan kalemler oldu. Kira alt grubunda yıllık enflasyon yükselmeye devam ederken, mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler aylık artışların şubatta güçlü seyrettiğine işaret etti.