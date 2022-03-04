Merkez Bankasından kritik enflasyon raporu! Şubatta dikkat çeken rakam

Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde sürdü. Son aylarda yüksek seyreden taze meyve ve sebze enflasyonundaki artış da bu dönemde hızlanmaya devam etti. Diğer taraftan temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi daha olumsuz bir görünümü sınırladı. Temel mal fiyatlarındaki artış eğilimi şubat ayında yavaşlamakla birlikte yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseldi.

Uluslararası enerji fiyatlarındaki artışın etkileri yurt içi enerji fiyatlarına yansıdı. Hizmet grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda artarken, enerji ve gıda görünümüne de bağlı olarak ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan alt gruplar oldu. Başta enerji olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sektörler geneline yayılan yükselişler ile tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki artışlar da sürdü.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etti. Söz konusu gelişmelerle şubatta önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı; gıdada 2,35 puan, temel malda 1,57 puan, hizmette 0,99 puan, enerjide 0,74 puan ve alkol, tütün ve altında 0,10 puan arttı.