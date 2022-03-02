Mart ayı ile birlikte kira gelir beyanı dönemi başladı! Hesabını yap vergini düşür

Mart ayı ile birlikte milyonlarca ev sahibi için beyan dönemi de başlamış oldu. Türkiye'de konut ya da işyerini kiraya verenler 2021 yılında elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödeyecek. Ancak bunun için öncelikle beyanname doldurmanız gerekiyor. Mart ayı içinde 2021 yılında 7 bin lira ve üzerinde kira geliri elde eden ev sahipleri beyanname dolduracak. Beyanname doldururken Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki hazır beyanname sistemini kullanabilirsiniz. Burada gerçek gider yöntemi ve götürü gider yöntemi olmak üzere iki ayrı sistem bulunuyor. Eğer ev için masraflarınız varsa, kredi ödüyorsanız ya da kendiniz kirada oturuyorsanız mutlaka gerçek gider yöntemini seçin. Böylece masraflarınızı vergiden düşebilirsiniz. Bu tür masraflarınız yoksa götürü gider yöntemi ile otomatik olarak yüzde 15 indirim yaptırabilirsiniz.
ÖRNEK HESAPLAMALAR GERÇEK GİDER YÖNTEMİ:
2021 yılı kira geliri: 24.000 TL
İstisna tutarı: 7.000 TL
Kalan gelir tutarı: 17.000 TL
Ev için yapılan harcamalar: 7.500 TL
İndirilebilecek gider: 5.312,50 TL
Vergiye tabi kazanç: 11.687,50 TL
Hesaplanan gelir vergisi (%15): 1.753 TL
Damga vergisi: 132,30 TL
Ödenecek toplam vergi: 1.885,30 TL
GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ:
2021 yılı kira geliri: 24.000
İstisna tutarı: 7.000
Kalan gelir tutarı: 17.000
Yüzde 15 götürü gider: 2.550
Vergiye tabi gelir: 14.450
Hesaplanan gelir vergisi (%15): 2.167,50 TL
Damga vergisi: 132,30 TL
Ödenecek toplam vergi: 2.299,80 TL