Mart ayı ile birlikte kira gelir beyanı dönemi başladı! Hesabını yap vergini düşür

Mart ayı ile birlikte milyonlarca ev sahibi için beyan dönemi de başlamış oldu. Türkiye'de konut ya da işyerini kiraya verenler 2021 yılında elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödeyecek. Ancak bunun için öncelikle beyanname doldurmanız gerekiyor. Mart ayı içinde 2021 yılında 7 bin lira ve üzerinde kira geliri elde eden ev sahipleri beyanname dolduracak. Beyanname doldururken Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki hazır beyanname sistemini kullanabilirsiniz. Burada gerçek gider yöntemi ve götürü gider yöntemi olmak üzere iki ayrı sistem bulunuyor. Eğer ev için masraflarınız varsa, kredi ödüyorsanız ya da kendiniz kirada oturuyorsanız mutlaka gerçek gider yöntemini seçin. Böylece masraflarınızı vergiden düşebilirsiniz. Bu tür masraflarınız yoksa götürü gider yöntemi ile otomatik olarak yüzde 15 indirim yaptırabilirsiniz.