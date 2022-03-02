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    Mart ayı ile birlikte kira gelir beyanı dönemi başladı! Hesabını yap vergini düşür

    Mart ayı ile birlikte ev sahipleri için kira gelir beyanı dönemi başladı. Hazır beyan ile masraflarınızı düşerek verginizi indirmeniz mümkün oluyor. İşte tüm detaylar...

    FARUK ERDEM
    Hesabını yap vergini düşür

    Mart ayı ile birlikte milyonlarca ev sahibi için beyan dönemi de başlamış oldu. Türkiye'de konut ya da işyerini kiraya verenler 2021 yılında elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödeyecek. Ancak bunun için öncelikle beyanname doldurmanız gerekiyor. Mart ayı içinde 2021 yılında 7 bin lira ve üzerinde kira geliri elde eden ev sahipleri beyanname dolduracak. Beyanname doldururken Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki hazır beyanname sistemini kullanabilirsiniz. Burada gerçek gider yöntemi ve götürü gider yöntemi olmak üzere iki ayrı sistem bulunuyor. Eğer ev için masraflarınız varsa, kredi ödüyorsanız ya da kendiniz kirada oturuyorsanız mutlaka gerçek gider yöntemini seçin. Böylece masraflarınızı vergiden düşebilirsiniz. Bu tür masraflarınız yoksa götürü gider yöntemi ile otomatik olarak yüzde 15 indirim yaptırabilirsiniz.



    ÖRNEK HESAPLAMALAR GERÇEK GİDER YÖNTEMİ:
    2021 yılı kira geliri: 24.000 TL
    İstisna tutarı: 7.000 TL
    Kalan gelir tutarı: 17.000 TL
    Ev için yapılan harcamalar: 7.500 TL
    İndirilebilecek gider: 5.312,50 TL
    Vergiye tabi kazanç: 11.687,50 TL
    Hesaplanan gelir vergisi (%15): 1.753 TL
    Damga vergisi: 132,30 TL
    Ödenecek toplam vergi: 1.885,30 TL



    GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ:
    2021 yılı kira geliri: 24.000
    İstisna tutarı: 7.000
    Kalan gelir tutarı: 17.000
    Yüzde 15 götürü gider: 2.550
    Vergiye tabi gelir: 14.450
    Hesaplanan gelir vergisi (%15): 2.167,50 TL
    Damga vergisi: 132,30 TL
    Ödenecek toplam vergi: 2.299,80 TL



        2021 VERGİ DİLİMLERİ:
        24.000 TL'ye kadar %15 53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası için %20 130.000 TL'nin
        53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası için %27         650.000 TL'nin
        130.000 TL'si için 30.190 TL, fazlası için %35         650.000 TL'den fazlasının
        650.000 TL'si için         212.190 TL, fazlası için %40



        İLK TAKSİT DÖNEMİ
        Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ile 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı. Yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde verilecek. 2021 yılı kazançlarına ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ilk taksiti de Mart ayı içerisinde ödenecek. 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti ise 1 Mart-31 Mayıs döneminde yatırılacak.

        VERGI BEYANI REHBERİ 7

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