2 Mart Çarşamba yarım, ata, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı ise...

Hafta ortasında sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar altın fiyatları kaç liradan alıcı buluyor sorusuna yanıt arar oldu. İster birikim ister takı amaçlı olsun ekonomi gündeminde her gün merakla takip edilen konular arasında altın piyasası yer alıyor ve dalgalanmaya devam ediyor. Peki altın fiyatları kaç liradan alıcı buluyor? 2 Mart Çarşamba yarım, ata, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira? İşte yanıtı…