1 TL bile ödemeyeceksiniz! Peşin para vermeden 180 ay vadeli 450 bin TL konut kredisiyle ev sahibi olun! Akbank, QNB, Garanti...

Peşinatsız %100 Konut Kredisi Koşulları

Kredinizi TL cinsinden kullanabilirsiniz.

Hem mevcut hem de satın alınacak konut için eksper değerlendirmesi yapılır.

Yalnızca tapuda "mesken" olarak görünen yerler için gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.

