1 TL bile ödemeyeceksiniz! Peşin para vermeden 180 ay vadeli 450 bin TL konut kredisiyle ev sahibi olun! Akbank, QNB, Garanti...
Ev almak isteyenlerin ilk tercihleri arasında konut kredisi bulunuyor. Peşin ödeme yapacak imkanı olmayan kişiler için bankalar konut kredisi çekecekler için yüzde 100 konut kredisi kampanyalarını başlattı. Bu sayede peşin ödemeden 180 ay vadeyle konut kredisi çekilerek ev sahibi olunabilecek. QNB tarafından yapılan açıklamada, 180 aya kadar vade imkanı, sabit faiz oranı ile öngörülebilir ödemeler ve satın alacağınız evin ekspertiz değerinin %100'üne varan kredi imkanı sağlandığı belirtildi. Teminat olarak mevcut evinizin ve satın alınacak evin gösterilmesi yeterli olacak. Peki, peşinatsız konut kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte Akbank, QNB, Garanti konut kredisi kampanyaları!
01.03.2022 18:39 - Son Güncelleme: 01.03.2022 18:39
Konut almak istiyor ama birikmiş paranız yoksa üzülmeyin. Evin tamamına karşılık kredi almanız artık mümkün. Bazı bankalar tarafınca evin hepsine kredi verilmektedir. Evin tamamına kredi veren bankalardan herhangi bir peşinat yatırmak zorunda kalmadan kredinizi alabilirsiniz. Haberimizde Garanti, QNB, Akbank peşinatsız konut kredisi faiz oranları ve konut kredisi hesaplama koşullarını araştırdık. Peki, peşinatsız konut kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler!
QNB FİNANSBANK PEŞİNATSIZ %100 KONUT KREDİSİ
Peşinatsız %100 Konut Kredisi ile peşinat ödemeden yepyeni evinize kavuşabilirsiniz.
Üstelik satın alacağınız evin değerinin %100'üne kadar kredi kullanım imkanı da QNB Finansbank'ta sizleri bekliyor.