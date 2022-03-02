Son dakika: Yaptırımların ardından flaş karar! Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa'dan çekildi

AVRUPA'DA PEŞ PEŞE YAPTIRIM
AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle hazırladığı yeni yaptırım listesi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yaptırım listesinin başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı.
Rusya Ulusal Güvenli Konseyi üyeleri ve Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerle iş birliği anlaşmasını onaylayan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma üyeleri de listelendi. Bu kişilerin mal varlıkları donduruldu.
SBERBANK ÇEKİLDİ
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.