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    • Ekonomi
    • 02.03.2022 09:12
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    • 02.03.2022 09:32
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    Son dakika: Yaptırımların ardından flaş karar! Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa'dan çekildi

    Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşı 7. gününde devam ederken bombardımanlar devam ediyor. Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ederken flaş bir karar geldi. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

    Sberbank Avrupa’dan çekildi

    Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik finans, enerji ve ulaşım gibi çeşitli alanları kapsayan ve üst düzey kişilerin mal varlıklarını donduran yeni yaptırımları uygulamaya konuldu.

    AVRUPA'DA PEŞ PEŞE YAPTIRIM

    AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle hazırladığı yeni yaptırım listesi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yaptırım listesinin başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı.

    Rusya Ulusal Güvenli Konseyi üyeleri ve Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerle iş birliği anlaşmasını onaylayan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma üyeleri de listelendi. Bu kişilerin mal varlıkları donduruldu.

    SBERBANK ÇEKİLDİ

    Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

        Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri içeren toplam 64 önemli Rus kurumuna da yaptırım getirildi.

        EKONOMİK KRİZ KAPIDA

        Rus Demiryolları, Kalashnikov, Oboronprom, Rosoboronexport, Sukhoi, Tupolev, Progress, Almaz-Antey, Uralvagonzavod, Kamaz, Sovcomflot, Sevmash, Rustech-Azimut, United Shipbuilding söz konusu kurumlar arasında yer alırken, bunların AB finansal hizmetlerine erişimi kesildi ve teknoloji sağlanması yasaklandı.

        Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya ve Promsvyazbank yaptırım listesine dahil edildi. Bu kurumlarla sermaye piyasaları işlemleri ve finansal hizmetler yasaklandı.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Yaptırımların ardından flaş karar! Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa'dan çekildi
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