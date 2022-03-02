Son dakika: Yaptırımların ardından flaş karar! Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa'dan çekildi

Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri içeren toplam 64 önemli Rus kurumuna da yaptırım getirildi.

EKONOMİK KRİZ KAPIDA

Rus Demiryolları, Kalashnikov, Oboronprom, Rosoboronexport, Sukhoi, Tupolev, Progress, Almaz-Antey, Uralvagonzavod, Kamaz, Sovcomflot, Sevmash, Rustech-Azimut, United Shipbuilding söz konusu kurumlar arasında yer alırken, bunların AB finansal hizmetlerine erişimi kesildi ve teknoloji sağlanması yasaklandı.

Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya ve Promsvyazbank yaptırım listesine dahil edildi. Bu kurumlarla sermaye piyasaları işlemleri ve finansal hizmetler yasaklandı.