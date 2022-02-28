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    • Ekonomi
    • 28.02.2022 20:15
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    • 28.02.2022 20:37
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    Elektrik faturalarında KDV indirimi! Başkan Erdoğan duyurdu! Düşük tarife sınırı değişti...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası elektrik fatularında yapılacak yeni düzenlemeyi duyurdu. Erdoğan, "Meskenlerde ve tarımsal üretimde kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den 8'e düştü." ifadelerini kullandı. Erdoğan bu elektrik faturası indirimi ile "Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir." dedi.

    Elektrik faturalarında KDV indirimi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarına yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.

    Erdoğan Meskenlerde ve tarımsal üretimde kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den 8'e düşürüldüğünü açıkladı.

    Başkan Erdoğan şunları söyledi:

    "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 8'e düşürülmüştür.

    "DÜŞÜK TARİFE SINIRI 240 KİLOVAT SAATE YÜKSELTİLDİ"
    Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır.

    "ABONELER 7 MİLYAR LİRA DAHA AZ FATURA ÖDEYECEK"
    Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Kademe uygulamasının ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

    Günlük 30 kilocvat, aylık 900 kilovat saatin ilk dilimine indirim uygulanacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlıyoruz."

        GIDA DA KDV İNDİRİMİNE GİDİLMİŞTİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Şubat tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklamıştı.

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        Haberler Ekonomi Elektrik faturalarında KDV indirimi! Başkan Erdoğan duyurdu! Düşük tarife sınırı değişti...
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