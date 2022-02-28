Elektrik faturalarında KDV indirimi! Başkan Erdoğan duyurdu! Düşük tarife sınırı değişti...

"ABONELER 7 MİLYAR LİRA DAHA AZ FATURA ÖDEYECEK"

Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Kademe uygulamasının ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

Günlük 30 kilocvat, aylık 900 kilovat saatin ilk dilimine indirim uygulanacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlıyoruz."