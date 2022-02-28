Rusya'ya yaptırımlar artarak devam ediyor: Volvo araç sevkiyatını askıya aldı





ALMAN KAMYON ÜRETİCİSİ DE TİCARİ FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI

Öte yandan, Alman kamyon üreticisi Daimler Truck da Rus ordusuna zırhlı araç da sağlayan Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz ile iş birliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacağını açıkladı.

Daimler AG, Kamaz'ın yüzde 15'ine sahip olurken, diğer Alman otomobil tedarikçileri de Kamaz ile iş yapıyor.



