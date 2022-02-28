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    • Ekonomi
    • 28.02.2022 19:29
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    • 28.02.2022 19:32
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    Rusya'ya yaptırımlar artarak devam ediyor: Volvo araç sevkiyatını askıya aldı

    Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısına yönelik Batılı ülkelerin yaptırımları artarak devam ediyor. Son yaptırım kararı İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars'tan geldi. Volvo, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına araç sevkiyatını askıya alacağını duyurdu. İşte habere ilişkin detaylar...

    Volvo Rusya’ya araç sevkiyatını askıya aldı!

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından yaptırım haberleri de peş peşe geliyor...

    Volvo Cars'dan yapılan açıklamada, yaptırımlar ve olası riskler nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar Rusya'ya araba sevkiyatlarının durdurulacağı duyuruldu.

    Açıklamada, "AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere Rusya ile malzeme ticaretiyle ilgili potansiyel riskleri dikkate alan Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına herhangi bir araç teslim etmeyecek" ifadesine yer verildi.

    Volvo geçen yıl Rusya'da yaklaşık 9 bin otomobil satışı gerçekleştirdi.



    ALMAN KAMYON ÜRETİCİSİ DE TİCARİ FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI
    Öte yandan, Alman kamyon üreticisi Daimler Truck da Rus ordusuna zırhlı araç da sağlayan Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz ile iş birliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacağını açıkladı.

    Daimler AG, Kamaz'ın yüzde 15'ine sahip olurken, diğer Alman otomobil tedarikçileri de Kamaz ile iş yapıyor.
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    Haberler Ekonomi Rusya'ya yaptırımlar artarak devam ediyor: Volvo araç sevkiyatını askıya aldı
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